El Black Thursday llega a Menamobel: muebles desde 1€ Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 14:18 h (CET) El próximo jueves 28 de noviembre, Menamobel se adelanta al Black Friday y pondrá a la venta un número limitado de muebles y accesorios con precios que irán desde 1€ a 199€ La firma Menamobel se adelanta al Black Friday y lanza la primera edición del Black Thursday, una jornada en la que liquidará un stock limitado de muebles a precios simbólicos que irán desde 1€ a 199€. Ivana González Mena, directora de la firma asegura que se trata de una iniciativa pionera para que los compradores disfruten de una jornada de compras y puedan llevarse a casa un producto de calidad.

Entre los artículos a 1€ y 5€ hay sillas, lámparas y cuadros. Según explican desde Menamobel se trata de artículos cuyo valor supera los 50€ y que el 28 de noviembre, las personas que acudan a su establecimiento, se podrán llevar a casa por tan solo 1€ la unidad. Es decir, muchos de los artículos tienen una rebaja superior al 90%.

Por 199€ hay también un dormitorio completo de matrimonio, compuesto por cabecero, mesillas y cómoda valorado en más de 1.600€. También se pondrán a la venta conjuntos de sillas y mesas de comedor por 199€. Los consumidores también podrán comprar colchones por 99€, hay más de 50 unidades disponibles.

Desde la compañía, recuerdan a los clientes que los descuentos solo tendrán lugar la jornada del 28 de noviembre y que los muebles adquiridos durante la campaña del Black Thursday, no incluyen portes ni montaje.

Por otra parte, con motivo del Black Friday, Menamobel lanzará una campaña online a través de la cual hará un 5% de descuento a todos aquellos usuarios que compren a través de www.menamobel.es.

Además, Menamobel ofrece durante todo el año el Plan Renove. Gracias a esta iniciativa, los madrileños que quieran redecorar su hogar no pagarán nada porque sus muebles viejos sean retirados. Menamobel se compromete a recoger el mueble de la misma “familia” que adquiera el cliente. Es decir, si compra un dormitorio compuesto por una cama, dos mesillas y una cómoda, la empresa retirará los mismos muebles de la casa del comprador que, dependiendo de su estado, son donados a una causa social. Una oferta de la que están exentos los colchones, canapés o almohadas, por motivos de higiene.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.