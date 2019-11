El Control de Fichaje, el gran desafío para las contrataciones de Navidad según B+SAFE

Se prevé que los sectores donde más empleo se demandará en estas fechas serán los relacionados con transporte con un 37,9%, la hostelería con un 32,3% y el comercio con un 29,9%. El Black Friday da comienzo a la campaña navideña y solo en este periodo se reparten de media unos 2,5 millones de paquetes al día, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado, lo cual lleva a introducir un refuerzo de las plantillas y de las horas trabajadas La aplicación del Control de Fichaje durante el Black Friday y la Campaña de Navidad y las Rebajas son un reto para los comercios y las empresas de logística, que deben reforzar sus plantillas y ampliar sus horarios durante estas fechas en las que se crearán más de medio millón de empleos temporales, una cifra récord que confirma el crecimiento del empleo en estas campañas por séptimo año consecutivo transcurridos 6 meses de la entrada en vigor de la ley.



Según estas previsiones, los sectores que más empleo demandará en estas fechas serán los relacionados con transporte con un 37,9%, la hostelería con un 32,3% y el comercio con un 29,9%. Durante las semanas posteriores al Black Friday se repartirán de media unos 2,5 millones de paquetes al día, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. En el Cyber Monday, la patronal logística estima que se moverán unos 3,5 millones de envíos. La previsión, los planes de contingencias y disponer de protocolos establecidos y dimensionados para afrontar de forma eficiente los picos de demanda prenavideños y que se prolongan hasta el final de la campaña de Navidad, serán claves en el éxito de estas acciones.



“Gestionar las horas de trabajo de más de medios millón de empleados nuevos con unos horarios atípicos cumpliendo la normativa y evitando posibles sanciones es un gran desafío para estas empresas, ya que los trabajadores eventuales o temporales no están exentos de su aplicación”, comenta Nuño Azcona, CEO de ALMAS INDUSTRIES B+SAFE.



Ayuda biométrica

La digitalización de la gestión de los recursos humanos y la optimización de procesos es clave. Dentro de ella, las soluciones biométricas por huella dactilar automatizan el proceso de manera sencilla y altamente eficiente, ya que permiten crear nuevos perfiles de manera rápida y sencilla y mantener el control de la plantilla al crear nuevos grupos dependiendo de su naturaleza.



Las posibilidades de fichaje digital ofrecen diferentes métodos de gestión dependiendo del tipo de trabajo y suelen disponer de App móviles con geolocalización y fichaje mediante portales web que permite mayor flexibilidad para trabajadores fuera del centro trabajo, mientras que los lectores de fichaje por huella dactilar permiten un fichaje seguro y rápido. Estos métodos pueden combinarse y extraer informes de actividad genéricos de toda la plantilla.

Todos obligados a fichar

Han pasado ya más de 6 meses desde que entró en vigor la nueva Ley de Control Horario de la jornada laboral el 12 de mayo de 2019, que tiene un triple objetivo, evitar el fraude de las horas extra no pagadas, combatir las jornadas completas encubiertas en parciales y controlar el absentismo laboral por parte de las empresas. Para conseguirlo, la Ley establece un Registro obligatorio de entradas y salidas de forma diaria, analizable, fiable e inmutable, que debe conservarse durante 4 años, aunque el trabajador ya no trabaje en la compañía. El no cumplimiento de estas normas, conlleva una serie de sanciones de entre 625 y 6250€ de multa. Trabajadores eventuales o temporales no están exentos de la misma.