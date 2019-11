Cumbre de Aviation Week Network y CAPA los días 2 y 3 de diciembre en Sevilla, con los líderes de operaciones aéreas

Cumbre de líderes de operaciones aéreas. Los asistentes a la cumbre tendrán el placer de descubrir las novedades más recientes de la mano de los principales líderes del sector de la aviación y las aerolíneas En el actual panorama europeo, se está siendo testigos de numerosas consolidaciones de aerolíneas y de crecientes retos relativos al aumento de costes de materiales, problemas de ciberseguridad, suministros y mano de obra. Esta cumbre es el único evento del sector dedicado específicamente a las operaciones de las aerolíneas. Más de 150 ejecutivos de nivel C que realizan sus actividades en aerolíneas internacionales y el sector de operaciones y mercados secundarios asistirán a este evento inaugural. Puede consultar aquí la programación al completo, así como hacer clic aquí para ver la lista de todos los ponentes.

Fecha: Del lunes 2 de diciembre al martes 3 de diciembre.



Lugar: Sevilla, España, en el hotel Barceló Sevilla Renacimiento



Entre los ponentes procedentes de aerolíneas, destacan:



• Jamal Al Awadhi, vicepresidente de Productos y Experiencia del Cliente, Etihad Airways

• Anne Brachet, vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería y Mantenimiento, Air France-KLM

• Helon Hammond, directora de Soluciones Móviles para Operaciones Técnicas y Ejecución del Mantenimiento, United Airlines

• Karsten Mühlenfeld, director de Ingeniería, Ryanair

• Rodolphe Parisot, director de Operaciones, Ingeniería y Mantenimiento, Air France-KLM

• Joe Pergola, supervisor sénior de Operaciones Técnicas, United Airlines

• Luís Pimentel de Oliveira, especialista de Innovación, TAP Air Portugal

• Jens Thordarson, director de Operaciones, Icelandair

• Maciej Wilk, director de Operaciones, LOT Polish Airlines



En el evento colaboran Grabysur, Atexis (una empresa de Alten) y Alestis Aerospace. Para inscribirse, visitar esta página.

Acerca de CAPA – CENTRE FOR AVIATION

CAPA – Centre for Aviation (CAPA) forma parte de la organización Aviation Week Network y es el proveedor independiente líder en inteligencia, análisis y servicios de datos para el sector de la aviación, al que ofrece avances a nivel mundial. Las plataformas de CAPA se fundaron en 1990 y ayudan al sector y a sus proveedores a mantenerse bien informados y conectados con los líderes de su industria. Entre sus objetivos también destaca impulsar y motivar los cambios. Las cumbres de viajes corporativos y ejecutivos de nivel C de todo el mundo organizadas por CAPA se celebran en mercados clave de todo el mundo, con la presencia de ejecutivos, participantes y asistentes del sector de la aviación comercial a nivel global. Su objetivo y su misión es comprender los mercados de la aviación y ofrecer a los miembros, clientes y socios de CAPA un nivel de experiencia y conocimientos superior. Para obtener más información y detalles sobre la afiliación y los eventos, visitar centerforaviation.com.

Acerca de AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network es el principal proveedor de servicios e información multimedia para los sectores de la aviación, espacio aéreo y defensa. La organización presta sus servicios a 1,7 millones de profesionales de todo el mundo. Los profesionales del sector confían en Aviation Week Network para que les asista a la hora de comprender el mercado, tomar decisiones, predecir tendencias, conectar con las personas y aprovechar oportunidades de negocio. Entre sus clientes se incluyen los principales fabricantes y proveedores del mundo para la industria aeroespacial, así como para aerolíneas, aeropuertos, operadores de aviación de negocios, militares, gobiernos y otras organizaciones de este mercado global. La cartera de Aviation Week Network cubre servicios galardonados de periodismo; recursos analíticos, de inteligencia y de datos; ferias y conferencias de talla mundial; y unos servicios de marketing y publicidad orientados a la consecución de resultados. Su objetivo es ayudar a sus clientes a lograr el éxito.

Aviation Week Network forma parte de Informa Markets, una división de Informa PLC.

Acerca de INFORMA MARKETS

Informa Markets crea plataformas para industrias y mercados especializados para hacer negocios, innovar y crecer. Su cartera global está compuesta por más de 550 eventos y marcas internacionales para empresas, con presencia en mercados como el de la atención sanitaria y la farmacéutica; la infraestructura, construcción y bienes inmuebles; moda y ropa; hostelería, alimentación y bebidas; y salud y nutrición, entre otros. Ofrecen a clientes y socios de todo el mundo oportunidades para relacionarse, conocerse y hacer negocios en ferias y eventos presenciales, con contenido digital especializado y soluciones de datos inteligentes. Como organizador de eventos líder en el mundo, inyectan vida en distintos mercados, para aprovechar todo el potencial de las oportunidades y ayudar a mejorar los 365 días del año. Para obtener más información, visite www.informamarkets.com.