Plug Power continúa la expansión de su red de colaboradores en la cadena de suministro de hidrógeno en España con la incorporación de CLH

Plug Power Inc, proveedor destacado de motores de hidrógeno y soluciones de abastecimiento dirigidas a favorecer la movilidad eléctrica, ha anunciado un nuevo acuerdo con la empresa española Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), centrada en la producción y distribución de hidrógeno Mediante este acuerdo, CLH desarrollará activos de producción de hidrógeno y mercados derivados en España, en los sectores de la industria, la movilidad y la producción y el almacenamiento de la energía, a fin de distribuirlos a los clientes de Plug Power en toda Europa.

El grupo CLH es una de las compañías internacionales con más peso en Europa, en lo que a productos de transporte y almacenamiento de combustibles se refiere. Plug Power comercializa aplicaciones de sistemas de células de combustible de hidrógeno de cero emisiones, entre las que se incluyen aquellas orientadas a la manipulación industrial y a la gestión de flotas de vehículos comerciales y de puertos (por aire, por mar o ferroviarios), ámbito en el que CLH goza de gran presencia. A través de estas aplicaciones, ambas empresas prevén influir sobre el crecimiento del mercado del hidrógeno como fuente de energía renovable, tanto en España como en toda Europa. El acuerdo representa una oportunidad para que ambas empresas identifiquen oportunidades y clientes en dicho territorio.

"Encontrar oportunidades de adopción y agilizarlas dentro del mercado de la manipulación en España resulta fundamental si se desean aumentar al máximo las probabilidades de éxito a la hora de adaptar soluciones de movilidad basadas en fuentes de energía no contaminantes", declaró Andy Marsh, director ejecutivo de Plug Power. "Tanto CLH como Plug Power compartimos los mismos valores: sostenibilidad medioambiental, seguridad laboral y colaboración empresarial. Nuestra asociación ya está dando sus frutos y nos entusiasma la idea de encontrar nuevas áreas en las que colaborar en el futuro".

Si bien Plug Power ya se ha distinguido como líder en el territorio estadounidense en materia de suministro de hidrógeno e implantación de células de combustible, se calcula que su negoció crecerá más del 60 % anual en Europa durante los próximos cinco años. A día de hoy, los clientes de Plug Power son los principales usuarios de hidrógeno líquido en los Estados Unidos y, dentro de poco, su clientela será global. La empresa sigue invirtiendo en métodos para generar y suministrar hidrógeno que apoyen tanto el crecimiento actual como el esperado.

El grupo CLH es la empresa líder del mercado español en materia de transporte y almacenamiento de productos derivados del petróleo, así como el segundo operador logístico de mayor tamaño en Europa, si se considera la extensión de su red de oleoductos y su capacidad de almacenamiento. En España, cuenta con una red de oleoductos de más de 4000 km de longitud y dispone de 39 plantas de almacenamiento, con una capacidad de 8 millones de metros cúbicos, además de estar presente en los principales aeropuertos del país. A nivel internacional, la empresa está desarrollando en estos momentos un ambicioso plan de expansión y lleva a cabo su actividad en Reino Unido, Omán, Irlanda, Panamá y Ecuador.

CLH cuenta con una presencia internacional en materia de logística, almacenamiento y entrega de combustibles en varios mercados, entre los cuales figuran el mercado del motor, el de la aviación y el marítimo. Juntos, Plug Power y CLH se han propuesto explorar otras áreas potenciales de colaboración relacionadas con el desarrollo de soluciones de hidrógeno como combustible para redes aeroportuarias, de suministro y de transporte de mercancías. Todos estos mercados precisan de la utilización de activos de alta calidad, por lo que las células de combustible resultan una propuesta atractiva y tiene sentido explorar su potencial.



Acerca de Plug Power Inc.

Plug Power es la innovadora empresa que ha llevado la tecnología de las células de combustible de hidrógeno de su planteamiento teórico a su comercialización efectiva y que ha dado forma a la tecnología actual al respecto. Plug Power ha revolucionado el sector de la manipulación mediante su completa solución GenKey, que ha sido diseñada con el objetivo de aumentar la productividad, reducir los costes operativos y disminuir la huella de carbono de forma segura y rentable. La solución GenKey de la empresa combina todos los elementos necesarios para suministrar energía, abastecer y prestar servicios complementarios al cliente. Las baterías de plomo-ácido se utilizan para propulsar ciertos vehículos eléctricos de uso industrial, como las carretillas elevadoras que los clientes emplean en sus centros de distribución. Ahora, Plug Power ofrece la posibilidad de sustituir dichas baterías por sus productos equipados con células de combustible de hidrógeno, de eficacia probada.



La plataforma de motores de células de combustible modulares ProGen, de Plug Power, que ha dado el salto hasta el mercado de los vehículos eléctricos, favorece que los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) y los integradores de sistemas puedan adoptar rápidamente la tecnología de las células de combustible de hidrógeno. Los motores ProGen han demostrado su eficacia: actualmente se usan miles de ellos en algunas de las tareas más complicadas del mundo. Plug Power es el socio en el que confían los clientes para preparar sus empresas de cara al futuro. Obtenga más información en www.plugpower.com.

Declaración de puerto seguro

La presente comunicación contiene "declaraciones prospectivas", según la definición contemplada en la Ley de reforma estadounidense sobre litigios de valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, que implican riesgos e incertidumbres de especial importancia relativos a Plug Power Inc. ("PLUG"), entre las que se incluyen, de manera no exclusiva, aquellas declaraciones sobre las expectativas de crecimiento de PLUG en Europa, así como las referidas a los beneficios, el crecimiento a través de la clientela de GenKey y su plataforma de financiación de proyectos. A tal efecto, debe advertirse que las citadas declaraciones no han de interpretarse como garantía de resultados o rendimientos futuros, y no necesariamente constituirán indicaciones precisas relativas al momento temporal en el que se logren, o para el cual se hayan logrado, tales resultados o rendimientos. Las reiteradas declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados o rendimientos que ocurran en la práctica difieran sustancialmente de aquellos contemplados en un principio. En concreto, estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros supuestos, el riesgo de que incurramos en pérdidas de forma continuada sin poder conseguir o mantener un margen de beneficios; el riesgo de precisar un aumento de capital adicional con el propósito de reunir fondos para las operaciones en caso de no disponer de la cantidad necesaria; el riesgo derivado de la falta de experiencia suficiente en el sector de la fabricación y el marketing de productos, que podría afectar a nuestra capacidad en ambos aspectos, dificultando o impidiendo la obtención de beneficios y la producción a gran escala para la actividad comercial; el riesgo de que los pedidos no se envíen, no se instalen o de ellos no se derive beneficio alguno, ya sea en su totalidad o parcialmente; el riesgo de que los pedidos pendientes no resulten en órdenes de compra, ya sea en su totalidad o parcialmente; el riesgo de que la pérdida de uno o más de nuestros principales clientes pueda resultar en un efecto adverso considerable que se refleje en nuestro estado financiero; el riesgo de que la venta de una cantidad significativa de acciones pueda conllevar la caída del precio de estas en bolsa; el riesgo de que la publicidad negativa sobre nuestro negocio o nuestra cotización en bolsa pueda tener un impacto perjudicial sobre el valor de nuestras acciones y nuestro margen de beneficios; el riesgo de sufrir potenciales pérdidas como consecuencia de reclamaciones basadas en responsabilidades derivadas de defectos del producto o controversias contractuales; el riesgo de pérdidas derivadas de la incapacidad del mantenimiento de un sistema eficaz de control interno o del personal clave; el riesgo relacionado con el uso de combustibles inflamables en nuestros productos; los costes y el tiempo de desarrollo, marketing y venta de nuestros productos, así como nuestra habilidad de efectuar la ampliación de capital necesaria para financiar dichos costes; la capacidad de conseguir los márgenes de beneficios brutos previstos mediante la venta de nuestros productos; el riesgo de que nuestro neto de caja real empleado para cubrir los gastos operativos supere la cantidad prevista para los mismos; los costes y la disponibilidad de combustible y de infraestructuras de abastecimiento para nuestros productos; la aceptación en el mercado de nuestros productos, lo que incluye los sistemas GenDrive, GenSure y GenKey; la volatilidad de nuestro precio en bolsa; nuestra capacidad para establecer y mantener relaciones con terceros en lo que se refiere al desarrollo, la fabricación, la distribución y el mantenimiento de los productos, así como en materia de aprovisionamiento de componentes clave de estos; los costes y la disponibilidad de los componentes y las piezas de nuestros productos; nuestra capacidad para desarrollar productos cuya comercialización resulte rentable; nuestra capacidad de reducir los costes derivados de la fabricación y del producto en sí mismo; nuestra capacidad de expandir con éxito nuestras líneas de producto; nuestra capacidad de expansión internacional; nuestra capacidad para mejorar la fiabilidad de nuestros sistemas GenDrive, GenSure y GenKey; los factores competitivos, como la competencia en materia de precios y la presente entre empresas proveedoras de fuentes de energía tradicionales y alternativas; nuestra capacidad de protección de nuestra propiedad intelectual; los costes derivados del cumplimiento de la normativa gubernamental a nivel federal, estatal e internacional, tanto actual como futura; los riesgos que supongan las potenciales adquisiciones futuras, y otros riesgos e incertidumbres mencionados en los archivos públicos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC"). Si desea obtener información adicional sobre estos y otros riesgos a los que se enfrenta PLUG, puede consultar la información divulgada mediante los archivos de dominio público de la empresa, presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), entre los que se incluye la sección acerca de "factores de riesgo" del informe anual de PLUG, formulario 10-K, para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018. Los factores enumerados deben considerarse a la hora de evaluar las declaraciones prospectivas que se han incluido en esta presentación, de forma tal que no se deposite una confianza excesiva en dichas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas se hacen tomando como fecha de referencia la del presente documento y PLUG no asume obligación alguna de actualizarlas en base a nueva información.