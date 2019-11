Sabadell Venture Capital lidera una ronda de financiación en Openbravo para acelerar su crecimiento en España Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 12:02 h (CET) Banco Sabadell, a través de su vehículo de inversión Sabadell Venture Capital, ha anunciado hoy su participación en una ronda de financiación para Openbravo, junto con los principales accionistas actuales de la empresa tecnológica española La compañía que cuenta en la actualidad con clientes internacionales como Decathlon, Cirque du Soleil, Sharaf DG and Nike Factory Stores Indonesia y en España como Toys "R" Us, Outlet PC, deporvillage o patadon, ofrece a cadenas minoristas y de restaurantes una plataforma omnicanal en la nube, que permite acelerar la integración de todos sus canales de venta y habilitar el nuevo rol de las tiendas físicas para ofrecer experiencias de cliente más fluidas y personalizadas.

Con más de 10 años en el mercado, Openbravo ha sido capaz de completar con éxito su transición desde su posición como proveedor de referencia de una solución ERP para distintos sectores, a la de un proveedor especializado de una plataforma omnicanal para la industria retail y de restaurantes. Esta estrategia que ya permitió a la compañía conseguir en 2018 un aumento del 70% en las ventas globales de suscripciones, ha permitido igualmente en poco más de un año tras la apertura de su oficina de Lille (Francia) en 2018, convertir a Openbravo en un referente del mercado francés de las soluciones software para retail, con una decena de clientes nuevos incluyendo Groupe Rand o Zôdio (perteneciente al grupo Adeo).

Esta financiación permitirá consolidar el posicionamiento en el mercado español y trasladar al mercado nacional los éxitos conseguidos en Francia, con los que ampliar su base de clientes.

Con este objetivo Openbravo ha anunciado la apertura de una nueva oficina corporativa en Barcelona y el refuerzo del equipo directivo con la llegada de José Ignacio Alarcón como nuevo Sales Director Iberia, quien aporta una experiencia de más 20 años en la comercialización de soluciones para la gestión de supply chain de empresas líderes como JDA Software o i2 Technologies para sectores como el retail o la distribución tanto en el mercado nacional como internacional.

Esta es una muestra más de la apuesta de Banco Sabadell por la innovación: "Estamos impresionados con la estrategia de Openbravo y de su rápida transformación para brindar hoy al mercado una plataforma omnicanal única en términos de funcionalidad, tecnología y facilidad de adopción. Si algún minorista o cadena de restaurantes busca acelerar su estrategia omnicanal, Openbravo debería ser sin duda una alternativa a considerar", asegura Raúl Rodriguez Sabater, Managing Director de Sabadell Venture Capital. Además, ha añadido que "su modelo de negocio con ingresos recurrentes de clientes importantes y el objetivo de consolidar un mercado donde son rentables la hacía idónea para financiar con Venture Debt, minimizando la dilución de los socios".

Por su parte Marco de Vries, Director General de Openbravo declaró "La confianza de una entidad como el Sabadell es una nueva confirmación del éxito de nuestra apuesta por el sector retail y en España en particular supone un impulso definitivo para lograr nuestro objetivo de convertirnos en un referente del mercado nacional, como ya hemos conseguido en Francia y aspiramos a conseguir en otros mercados internacionales".

Sobre Openbravo

Openbravo es proveedor global de una plataforma omnicanal móvil y en la nube para cadenas minoristas y restaurantes. Dotada de una completa funcionalidad y desarrollada sobre la plataforma más flexible del mercado, Openbravo permite a sus clientes acelerar su ejecución e innovación omnicanal.

Openbravo cuenta hoy con clientes en más de 60 países, y con más de 18.000 usuarios de back-office y 30.000 puntos de venta utilizando sus soluciones. Openbravo tiene oficinas en Francia, Dubái, India, México y España.

Para saber más, visitar www.openbravo.com/es.

Sobre Banco Sabadell y la innovación

Banco Sabadell, en su estrategia global de apoyo a las startups, cubre las áreas de financiación, inversión en capital e innovación desde distintas direcciones del banco. En 2013 se creó la Dirección de BStartup, con oficinas especializadas por toda España, para acceder a servicios bancarios especializados y financiación, así como el vehículo de inversión BStartup10, para startups en fases iniciales. En 2015 se creó Sabadell Venture Capital para inversiones en capital y venture debt de hasta 2 millones de euros en empresas tecnológicas y digitales. En 2017 nació InnoCells, el hub de nuevos negocios digitales, y su vehículo de corporate venture, InnoCapital. Banco Sabadell ha destinado más de 130 millones de euros a startups, tanto en financiación como en inversión, con más de 2.500 clientes de este tipo de empresas y 47 startups en cartera.

