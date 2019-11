Consejos para emprender siendo mujer explicados por la experta Marielys Ávila Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 11:35 h (CET) Emprender no es una tarea fácil pero tampoco es imposible si se tienen las mínimas nociones para ello Existen muchas dudas, desconocimiento y miedos que hace que cada día las mujeres se detengan en su sueño emprendedor. Esas ganas de iniciar un proyecto basado en un sueño, el de enseñar, transmitir, inspirar, ayudar, etc. a otras comunidades, desde un aspecto de su vida, cualidad o talento que le gusta y además disfruta y se le hace muy fácil realizar. Es así como -explica Marileys Ávila- "vemos cada día, mujeres súper talentosas escondidas tras una identidad invisible. Muchas veces no se cuenta con el apoyo social e incluso familiar para emprender un nuevo negocio".

Es por ello indispensable, tener claro siempre ¿Qué motiva a emprender? Porque esto será la fuerza que permitirá mantener firmeza y avanzar en el sueño emprendedor.

Marielys Ávila, experta en marketing online, aporta los siguientes consejos.

Conectar a la misión de vida: esto permitirá el desarrollo de las capacidades, talentos y virtudes propias, para así mejorar el entorno y aportar valor a los demás.

Poseer una idea innovadora, diferente o genial. Es importante validar si es factible y realizable.

Conectar con un sistema de apoyo que pueda estimular al desarrollo de un proyecto a emprender. Dicho sistema de apoyo son los amigos, familiares que impulsan, animan y motivan a emprender, como también comunidades de otras emprendedoras y/o una mentora.

Beneficio de emprender

El emprendimiento también trae consigo beneficios.

Libertad

Emprender significa estar libre de las modas, costumbres y rutinas, de las normativas de la educación, de la política clásica y demás. La identidad permite ser y sentir al mundo de una forma distinta, mucho más libre. Se liberan las justificaciones y explicaciones del hacer y tener, ahora se basan en el ser.

Desarrollo de la Identidad

"Es importante sentirte orgullo de sí misma, de lo que hace ser única y diferente. Y eso amerita, valentía de ser quien realmente eres", asevera.

Relaciones positivas

Uno de los grandes beneficios del mundo del emprendimiento, son las grandes redes de personas que comienzan a relacionarse entre sí, y cada vez habrá más personas afines dentro de los círculos de colaboración.

Obtener mayores libertades

La riqueza no solo puede medirse en dinero, sino también en el tiempo que se posee. Para ello, es clave indispensable incluir la productividad en el uso del tiempo, diferenciar lo importante de lo urgente, formular objetivos por escrito y definir un plan de acción detallado, para que este sea realmente rentable para la persona y el negocio.

Una vez tomada la decisión de iniciar un negocio, es indispensable tomar en cuenta ciertos factores claves a considerar en el camino, estos son:

Emprender amerita flexibilidad de conducta y pensamiento:

El emprender no es cuestión de suerte, ni de un súper talento. Implica una gran cantidad de esfuerzo, perseverancia, sueños y pasión. De la capacidad de reinventarse a diario, de adaptarse a los cambios y continuar el camino.

Claridad en el objetivo

El camino del emprendedor está lleno de altibajos, no obstante, es importante que cada mujer se tenga como prioridad dentro de su negocio, ya que el negocio será su reflejo.

Comenzar por sí misma, con una meta y objetivos claros, así se aprovecharán mejor los recursos internos y externos.

Aporta valor

Emprender va más allá de solo tener una carrera profesional que otorgue grandes cantidades de dinero. Significa el transformar un talento y dar valor, para luego ganar dinero de ello. Si una mujer transforma todo lo que hace muy bien y le gusta, en un servicio o producto que aporte valor a otras personas, podrá vivir con ello.

Un cambio para el mundo

Muchas de las emprendedoras cuando están empezando cometen el error de copiar a algún negocio tradicional de éxito y empezar desde ahí. Lo mejor es crear una identidad propia, es identificar los propios talentos, en los que se es buena y en lo que diferencia del resto y, emprender desde ahí.

5 Consejos para emprender siendo mujer

No sentirse sola

Reconocer que todos poseen dudas, "no eres la única con falta de confianza. Si sigues este camino sabotearás tu camino hacia el éxito. Confía y cree en ti", aconseja la experta.

No compararse con otros

"Cuando gastas tu energía y tiempo en tratar de poder analizar lo que otros piensan de ti, puedes quedar atrapada. Siempre puede haber alguien que parezca que le va mejor, pero eso no significa que debes compararte en posesiones y logros con ellos. Tu eres única y tu talento también", asevera.

Metas a corto plazo

"Además de poder tener objetivos ambiciosos, recuerda tener metas que puedas cumplir en un corto plazo. Es muy sencillo dudar, cuando tus objetivos no pueden cumplirse, pero al alcanzar tus pequeñas metas, puedes festejar los pequeños logros", explica.

Tener presente el último éxito

"Cuando aparezca la incertidumbre, en lugar de pensar en cosas negativas, reflexiona en todo lo que ha salido muy bien y tus logros más recientes. Ten presente que, cada triunfo por pequeño que sea es un paso para poder obtener tus objetivos", recuerda Ávila.

Rodearse de personas correctas

"Ninguna persona es una isla y eso se aplica también a tu negocio. Así que mantén a las personas que te motivan cerca, es indispensable la retroalimentación para crecer. Y en cuanto a los pesimistas distánciate de ellos", finaliza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.