Nacho Dean, la única persona que ha unido los cinco continentes a nado, participa en las jornadas de viajes de la UAB Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 09:42 h (CET) El aventurero que consiguió esta hazaña solo tres años después de dar la vuelta al mundo a pie, contará su experiencia este jueves 28 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias al Espacio IATI, un nuevo bloque de debate sobre el turismo responsable que moderará Alfonso Calzado, director de la empresa de seguros Nacho Dean (Málaga, 1980) lo tiene claro: "Caminar o nadar es la mejor manera de conocer los estados de los ecosistemas que atraviesas". De ahí que la ponencia de este naturalista comience haciendo un recorrido por la Vuelta al Mundo Caminando que durante 3 años (2013-2016) le llevó a recorrer 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie por la defensa del medio ambiente. Y, posteriormente, pusiera en macha la Expedición Nemo, desafío que le llevó a unir nadando los 5 continentes (2018-2019) para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.

El también escritor y conferenciante decidió dar la vuelta al mundo a pie, su primera expedición, para concienciar de la importancia de cuidar el planeta, "nuestra casa". "Dormir bajo los cielos estrellados del desierto de Atacama, estar frente a un rinoceronte salvaje en las junglas de Nepal. Vi con mis propios ojos que vivimos en un hermoso planeta que merece la pena ser cuidado. He visto regiones impresionantes y otras también que están muy castigadas por la acción humana. No somos conscientes de la gravedad de la situación", asegura el Técnico en Medio Ambiente.

Como amante de la naturaleza y persona sensibilizada con la degradación de nuestro entorno, trabajar en la línea de su conservación es una prioridad, algo que tratará en la VIII Jornada Viajes, Comunicación y Aventura, que impulsa el Gabinete de Comunicación y Educación y el Máster en Periodismo de Viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Esta edición está dedicada al medioambiente y se reflexionará sobre el papel del periodismo de viajes y la comunicación en este ámbito.

Alfonso Calzado, director de IATI Seguros, moderará el Espacio IATI, un nuevo bloque en las jornadas anuales para debatir sobre turismo sostenible, una apuesta decidida de esta empresa de seguros de viaje y en la que este año el protagonista principal será Nacho Dean. El evento se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona este jueves 28 de noviembre de 2019 a partir de las 09.30 horas.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros online tras una importante transformación digital. Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

