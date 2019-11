La revolución del residuo cero Un alimento con residuo cero, es aquel que no muestra residuos en sus análisis, estando el límite máximo de residuos (LMR) establecido en 0.01 ppm, valor que representa la concentración mínima cuantificable por métodos analíticos Redacción Siglo XXI

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 11:05 h (CET)

Actualmente hay un aumento de la conciencia medioambiental, lo que ha provocado que la población haya comenzado a preocuparse de los procesos de producción de los alimentos.



Este movimiento está impulsando a más y más consumidores a comprar fuera de los canales tradicionales ya que el cliente final está ahora sensibilizado con la procedencia de sus alimentos y prefiere productos sostenibles y comprometidos con el medio ambiente.



Este cambio en el hábito de consumo está obligando a los agricultores a buscar formas alternativas de cultivar alimentos para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores, tales como productos respetuosos con el medio ambiente, gestión de plagas con enemigos naturales o productos sin materias activas para tratamientos preventivos.



El Reglamento 834/07 de la Unión Europea define cuales son las prácticas y técnicas de cultivo que los profesionales de la agricultura deben seguir para poder etiquetar su cultivo como “Procedente de la agricultura ecológica” y vender su producción a este mercado con el correspondiente sello de Agricultura Ecológica. Este reglamento, que también abarca la producción ganadera, se basa en cuatro pilares: La ausencia de sustancias de síntesis en los cultivos, la ausencia de antibióticos y organismos genéticamente modificados, reducir al mínimo los procesos de transformación de los alimentos y, referido a la ganadería, garantizar el acceso permanente a pastos y forrajes.



Residuo Cero y Agricultura ecológica El concepto de agricultura ecológica se refiere, como hemos mencionado anteriormente, a una agricultura respetuosa con el medio ambiente y segura para los consumidores. Por este motivo va de la mano con la definición de alimentos residuo cero ya que estos no muestran residuos en sus análisis. Los productos agrícolas residuo cero son valiosas herramientas para una agricultura con sello ecológico.



¿Cómo apoya Grupo Iñesta al Residuo Cero? En Grupo Iñesta estamos comprometidos con el medio ambiente desde los inicios de nuestra empresa, investigando y desarrollando en nuestros laboratorios soluciones agrícolas de Residuo Cero para los agricultores más exigentes y respetuosos con el medio ambiente.



La composición y el proceso de fabricación de nuestros productos garantizan que estos no dejan ningún residuo en los cultivos en los que se utilizan. Nuestras soluciones no tienen plazo de seguridad en el campo, por lo que se pueden aplicar sin restricciones en cualquier fase del cultivo incluida la cosecha.



