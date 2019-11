Se pone en marcha el portal TAVISPAIN La estenosis de la válvula aórtica, o «estenosis aórtica», se produce cuando la válvula aórtica del corazón se estrecha Redacción Siglo XXI

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 10:52 h (CET) El ritmo de vida actual, el estrés, o simplemente por causas congénitas, pueden provocar diferentes enfermedades cardíacas. Una enfermedad muy común es la estenosis aórtica. Esta enfermedad se soluciona con la técnica TAVI (implantación de válvula aórtica transcatéter).



La Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular ha puesto en marca la web TAVISPAIN que es la página oficial sobre esta técnica, en donde cualquier paciente afectado podrá consultar todo lo que tiene que saber tanto sobre la enfermedad, como sobre esta cirugía.



Los responsables directos de esta idea son el Dr. Hornero Sos (presidente de la SECTCV) y del Dr. Gómez Vidal, coordinador del Grupo de Trabajo de la SECTCV, quienes entienden que, ante el diagnóstico de la enfermedad y la solución quirúrgica lo mejor que puede hacer el paciente es consultar una información fiable, mucho mejor que consultar algunos artículos en la web por imprecisos, poco informativos o alarmistas.



¿En qué consiste esta enfermedad? La estenosis de la válvula aórtica, o «estenosis aórtica», se produce cuando la válvula aórtica del corazón se estrecha. Este estrechamiento impide que la válvula se abra por completo, lo que reduce u obstruye el flujo sanguíneo del corazón a la arteria principal del cuerpo (aorta) y hacia el resto del organismo. Cuando el flujo de sangre que pasa por la válvula aórtica se reduce o se obstruye, el corazón debe trabajar más para bombear sangre al cuerpo. ... Si no se trata, la estenosis de la válvula aórtica puede provocar complicaciones cardíacas graves.



Esta enfermedad puede ser debida a varios motivos. El primero de ellos pueden ser de tipo congénito. Algunos niños nacen con una válvula aórtica con sólo dos válvulas en lugar de tres, también pueden nacer con una sola o con cuatro, pero esto no es tan frecuente. Cuando ya de mayor la válvula empieza a estrecharse va a ser necesario reemplazarla. Otra causa es la acumulación de calcio en la válvula con la edad. El calcio siempre está presente en la sangre y, a medida que fluye, se pueden acumular depósitos de calcio y provocar rigidez en la válvula. Estos problemas se manifiestan con edad bastante avanzada. Una complicación a causa de una infección por amigdalitis que provoque fiebre reumática puede afectar a la válvula aórtica, estrechándola o creando una superficie áspera en donde se acumulen esos depósitos de calcio que hemos descrito anteriormente, de manera que dicha válvula se estreche.



Signos y síntomas El signo principal que se objetiva en un paciente con estenosis aórtica es un sonido anormal durante la auscultación, que se denomina soplo cardíaco y se debe a las turbulencias en el torrente sanguíneo que ocasiona el estrechamiento de la válvula aórtica. Cuando esta enfermedad está muy evolucionada, pueden aparecer signos secundarios como hinchazón en los tobillos que puede ir ascendiendo y dificultad para respirar.



En muchas ocasiones, una estenosis aórtica severa puede no presentar síntomas, pero cuando ellos aparecen, suelen ser: dolor en el pecho, sobre todo durante una actividad física; dificultad respiratoria, inicialmente al realizar ejercicios, pero luego ya con ejercicios menos exigentes e incluso en reposo; síncope o pérdida autolimitada del conocimiento; fatigabilidad, tendencia al cansancio desproporcionado al realizar esfuerzos moderados e incluso ligeros; y palpitaciones (ser consciente de los latidos del corazón).



Ante estos signos y síntomas, deberán llevarse a cabo pruebas de diagnóstico, mediante una serie de pruebas complementarias, como una radiografía de tórax, un ecocardiograma, un electrocardiograma, un TAC o un cateterismo cardiaco.



Técnica TAVI La implantación de válvula aórtica transcatéter se está convirtiendo en la mejor solución para la estenosis aortica. Esta operación fue realizada por primera vez en el año 2002 en Francia, como alternativa en determinados pacientes al tratamiento clásico de recambio valvular. A pesar de los últimos de crisis por su alto coste, el crecimiento del número de operaciones para la implantación de estas válvulas ha sido constante en todo el mundo.



