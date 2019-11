DocPath Sprint, una solución de software documental preparada para la nube Comunicae

DocPath ha lanzado la última versión de su software documental DocPath Sprint document software solution. Esta nueva versión incluye:

- Plantillas: ahora cree formularios de cualquier plantilla existente.

- Electronic Signature Integration: integración sencilla con las tecnologías más avanzadas de firma electrónico.

- Conexión con XF Repository: permite almacenar y gestionar diferentes versiones del mismo documento.

Esta solución escalable y preparada para la nube permite diseñar, generar y distribuir documentos en varios idiomas y en cualquier formato (PDF, PCL, ZPL II, HTML 5…). El flujo de composición elimina toda la programación del proceso, lo que simplifica la creación sin disminuir su potencia y flexibilidad. Esto es posible gracias a las operaciones predefinidas de las que dispone, ya que Sprint permite asignar cálculos sin necesidad de conocimientos de programación.

DocPath Sprint abre la puerta al futuro puesto que es adecuado para ofertas de SaaS y se adapta a las empresas que desean reducir sus responsabilidades de IT.

La interfaz visual de la solución ha sido completamente renovada. Ahora es tan fácil como arrastrar y soltar los elementos, conectándolos en su interfaz gráfica de usuario.

Asimismo, el entorno de desarrollo se ha mejorado, incluyendo nuevas opciones tal y como el uso de pantallas duales, la posibilidad de previsualizar el documento al momento o la opción de ventanas fijas o flotantes.

Dado que utiliza las capacidades de Java y el procesamiento basado en transacciones integrado en el nuevo motor de generación DocPath Sprint, el rendimiento de los recursos informáticos se optimiza. Por tanto, el entorno de generación es flexible y se puede escalar según sea necesario haciendo siempre el mejor uso de su infraestructura IT.

La nueva versión de Sprint es completamente compatible con las versiones 4.0 y 4.1.

Por ello, DocPath Sprint es la solución perfecta para cualquier organización que deseen estar a la última, en diseño, procesamiento y gestión documental.

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling. Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, EE.UU. y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información, visitar: www.docpath.com.

Aviso legal: DocPath es una marca registrada de DocPath Document Solutions. Todos los derechos reservados. Otras marcas mencionadas pueden ser propiedad de sus respectivos titulares.

