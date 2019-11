Consolas Arcade Programables, el regalo robótico para estas navidades Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 05:02 h (CET) No hay forma más divertida de que los niños/as aprendan programación que creando sus propios juegos. Un reclamo irresistible también dentro del aula ¿Quién no recuerda juegos tan populares como Pac-Man, Donkey Kong, Asteroids, Pong o Space Invaders? El término Arcade hace referencia a las máquinas recreativas que fueron una revolución y ejemplo de creatividad excepcional en las décadas 1970/80. Años más tarde Nintendo popularizaría los famosos videojuegos de bolsillo. Hoy las mentes más inquietas tienen a su disposición la posibilidad de crear su propia videoconsola gracias a todo tipo de recursos open source disponibles, tanto de hardware como de software, y ser partícipes de sus propias creaciones más que meros jugadores pasivos.

¿Qué es MakeCode Arcade?

MakeCode es un editor de bloques muy similar a Scratch que Microsoft desarrolló para que los más pequeños pudieran aprender programación con facilidad. MakeCode ARCADE es una variante de este software dirigido a programar videojuegos sencillos a partir de 8 años en adelante.

Las consolas arcade programables son un reclamo irresistible dentro del aula​

La enseñanza trata de canalizar la atracción de niños y jóvenes por la tecnología hacia objetivos más útiles que el mero entretenimiento. Crear juegos es una tarea muy adecuada para trabajar en equipo, ya que se necesita una buena dosis de creatividad para planificarlos y resolverlos después tanto a nivel de diseño como de programación, actividades que se complementan muy bien entre alumnos con diferentes aptitudes.

Los profesores disponen en Internet de diferente material educativo para llevar MakeCode Arcade a las aulas. Por otro lado, los alumnos tienen tutoriales paso a paso, de forma que los más iniciados pueden empezar poco a poco modificando juegos sencillos hasta acabar creando uno desde cero.

Plataforma online MakeCode Arcade: https://arcade.makecode.com/

Consola programable con Makecode Arcade

Debido a la creciente popularidad de MakeCode Arcade, las empresas se han lanzado a fabricar microcontroladoras portátiles donde poder descargar los juegos para que los niños puedan llevar y presumir de sus creaciones.

En la tienda de robótica educativa Robotopia.es dispones de una de estas consolas programables. Tiene una pequeña pantalla LCD a todo color, 6 botones para los controles, control de volumen y hasta vibra con las explosiones o choques del juego.

Un regalo que dará mucho que hablar estas fiestas: No hay forma más divertida de que aprendan programación que creando sus propios juegos.

Consola programable Makecode Arcade: https://robotopia.es/kits-educativos/182-consola-arcade-programable.html

