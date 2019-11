Rafa Nadal, Elcano, o Rosalía, entre los españoles geniales recogidos en un libro ilustrado para niños Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 17:06 h (CET) El libro 17+85 españoles geniales que recoge la historia de 51 hombres y 51 mujeres para crear referentes e inspirar a los más pequeños ya está disponible en todas las librerías El tenista Rafa Nadal, la científica Margarita Salas, el navegante Juan Sebastián Elcano, la cantante Rosalía, el empresario Amancio Ortega o la escritora Clara Campoamor son solo algunos de los protagonistas de las 102 historias recogidas en el libro 17+85 españoles geniales. Una obra elaborada por el Proyecto 1785 con el fin de aportar referentes a los más pequeños y que cuenta la vida de españoles relevantes que les puedan servir de inspiración para conseguir sus metas.

El libro cuenta las historias de 51 mujeres y 51 hombres -tanto actuales como del pasado-, que han hecho y siguen haciendo historia, con el fin de romper barreras y enseñar a los más pequeños que no hay límites a la hora de enfocar su futuro. El objetivo es que niñas y niños encuentren en estas páginas un aliciente no solo para tener sueños, sino también para esforzarse día a día y luchar para conseguirlos.

Exploradores, científicos, artistas, deportistas, inventores..., todos los protagonistas son españoles y no por casualidad. “Cuando era pequeño resultaba difícil encontrar publicaciones infantiles en las que descubrir personajes españoles; casi todas contaban las historias de hombres y mujeres que habían nacido y crecido en otros países” asegura en el prólogo el autor de la idea original y director del Proyecto 1785, José María Moya.

17+85 españoles geniales está dirigido a niñas y niños de hasta 12 años y cuenta de una forma entretenida y con ilustraciones divertidas las historias de 102 personajes extraordinarios, como la reina Isabel la Católica, el escritor Miguel de Cervantes, la chef Carme Ruscalleda, el pintor Pablo Picasso, la académica María Moliner, el inventor Emilio Herrera o la cantante Montserrat Caballé. Un libro que quiere motivar a los más pequeños a través de las vidas de estas personas que han alcanzado grandes metas pero que, a su vez, son cercanas a todos al haber nacido y vivido en pueblos y ciudades de nuestro país.

La publicación de este libro se ha llevado a cabo gracias a una campaña de micro-mecenazgo que superó todas las expectativas y en la que participaron más de 400 mecenas, posibilitando su lanzamiento desde esta semana en todas las librerías y en la web de 1785.es por el precio de 19,90€.

El Proyecto 1785 es una iniciativa independiente y libre de connotaciones ideológicas que tiene como misión “poner en valor todo lo positivo que tenemos en España y dar a conocer a todos los públicos los grandes personajes y los hitos más relevantes de nuestra historia y de nuestra actualidad”.

Además, este no es el primer libro que edita Proyecto 1785; en el año 2016 publicó otra obra titulada 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español, un éxito en ventas con seis ediciones agotadas que recopila todo lo mejor que España ha dado al mundo a lo largo de la historia y hasta hoy.

