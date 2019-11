Limpiezapulido explica los requisitos tiene que cumplir la empresa de limpieza perfecta Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 16:50 h (CET) Una buena limpieza no solo aporta belleza y orden al hogar sino que mejora la concentración y reduce los niveles de estrés; así lo han demostrado muchos psicólogos. Por eso Limpiezapulido explica cómo elegir a la empresa de limpieza del hogar adecuada Tasio Rivallo, psicólogo y pedagogo especialista en terapia cognitivo-conductual, dijo: "El ser humano tiende a buscar siempre un equilibrio, tanto interno que se denomina homeostasis, como externo, que tiene que ver con el entorno. Si nos fijamos, todo obedece a un orden, incluso la naturaleza, y como animales, estamos programados para ese orden". Según el, la limpieza y el orden influye de muchas maneras en nuestra psicología. "Limpiar y ordenar nos hace liberar endorfinas, una sustancia que segrega el cerebro y que produce sensación de bienestar. Y tirar aquello que ya no necesitamos funciona como una catarsis", apunta Rivallo. "De esta forma también evitamos las consecuencias del desorden", añade.

El tiempo es dinero por esa razón muchos hogares cuentan con empresas de limpieza para ayudarles a ahorrar ese tiempo y emplearlo en algo mucho más productivo. Las empresas de limpieza ayudan a que los hogares, negocios y casas a alquilar se mantengan relucientes, ordenadas y funcionen sin problemas. Pero, ¿cómo elegir a la empresa adecuada?

Limpiezapulido explica que la experiencia es la primera característica de una empresa de limpieza digna de contratar. Que sean nuevos en la industria de la limpieza no significa que no se trate de una buena empresa. Sin embargo, los años de experiencia son un signo principal de que los clientes han querido contar con esa empresa.

Otro elemento a tener en cuenta es la comunicación con el cliente. Una buena empresa de limpieza se comunica inmediatamente con el cliente desde el momento en el que este pide sus servicios. La forma que tienen de atender las peticiones de los clientes, lo comunicativos que son, son elementos a tener en cuenta. Una empresa que tarda en contestar a las peticiones de los clientes transmite inquietud y desconfianza.

También es importante, antes de contratar una empresa de limpieza preguntar sobre las medidas de protección que adoptan para asegurar el bienestar y la seguridad de los clientes y sus hogares. Así se despejan dudas y preocupaciones.

Y si tienen buenas reseñas mejor. Una empresa con buena reputación tendrá clientes que recomiendan sus servicios. Si la empresa tiene buenas reseñas no dudará en demostrarlo.

Actualmente el sector de la limpieza ha alcanzado los 10.000 millones de euros de facturación. Solo en España existen alrededor de 35 mil empresas de limpieza. Sin duda es un sector con mucha oferta. Puede resultar complicado escoger bien pero seguir estos consejos puede ayudar a contratar una empresa profesional y de confianza.

