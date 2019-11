5 soft skills que buscarán las empresas en 2020, por Escuela ELBS Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 16:42 h (CET) Escuela ELBS, centro formativo online especializado en formación superior, apunta cuáles serán las habilidades profesionales o ‘soft skills’ más demandadas por las empresas este próximo 2020 El año 2020 está a la vuelta de la esquina. Y son muchas las personas que, con el nuevo año, se plantean nuevos retos, cambios y objetivos. Así, por ejemplo, según el último informe de Randstad, cerca del 30% de trabajadores españoles se plantean cambiar de empleo o empresa. Por ello, Escuela ELBS, escuela de negocios online especializada en formación superior, apunta cuáles serán las ‘soft skills’ más importantes para las compañías a lo largo del próximo año.

10 Habilidades que mejoran el perfil profesional

Esta escuela, que se encuentra en plena consolidación de su liderazgo gracias a las opiniones de la Escuela ELBS de sus alumnos y los numerosos premios recibidos, explica que “además de experiencia laboral, actualmente los expertos en recursos humanos y selección de personal buscan unas habilidades profesionales o ‘soft skills’ en concreto para sus vacantes”.

Así, a continuación, este centro formativo expone cuáles son estas habilidades que marcarán los currículums destacados del 2020:

Flexibilidad y adaptabilidad

“Es una de las habilidades más demandadas en la actualidad y que marcarán seguro este próximo año”, exponen desde esta escuela de negocios. Y es que el mercado laboral y el tejido empresarial es tan cambiante y seguidor de la tecnología, que los perfiles profesionales más buscados deben tener capacidades de adaptación.

Toma de decisiones e iniciativa

Es otra de las grandes ‘soft skills’ que buscarán las empresas en 2020. “Las compañías necesitan perfiles capacitados para tomar la iniciativa en caso de que sea necesario”, explican, “de las opiniones de ELBS, es una de las características que más destacan nuestros alumnos”, que en sus formaciones pueden encontrar técnicas de liderazgo y desarrollo profesional.

Formación e interés

Los profesionales de los RRHH y la selección de personal apuntan que siempre destaca más un perfil que demuestra formación continua e interés continuo en un sector que otro. Por ello, lo recomendable es reforzar la predisposición a seguir aprendiendo del ámbito de profesionalización al que quiera optarse.

Habilidades personales

En una empresa no todo es trabajo, últimamente también han tomado relevancia el bienestar personal y el ambiente profesional. Por eso, potenciar las capacidades de humanidad, amigabilidad y trabajo en equipo, con su empatía y colaboración, será imprescindible para el siguiente año.

Resultados

“La experiencia no lo es todo, pero las empresas necesitan perfiles enfocados a resultados”, explican desde Escuela ELBS. Es decir, en las entrevistas se valoran mucho más las explicaciones de “qué aporté en esa empresa en la que estuve” que no un “ocupé un puesto en esa compañía”.

