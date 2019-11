¿Qué es el CSIRT? Talio pone en marcha su equipo de respuesta ante incidencias de ciberseguridad Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 15:46 h (CET) Talio presenta en Basque Industry 4.0 2019 su oferta para la transformación digital segura para la mediana y gran empresa, donde destaca su equipo de respuesta CSIRT Las principales empresas y organizaciones industriales vascas se dieron cita en el BEC para albergar una edición más de Basque Industry 4.0, la mayor congregación de innovación en la industria del País Vasco. Es en este contexto en el que Talio presentó sus servicios y soluciones para la transición digital segura para la mediana y gran empresa, destacando los servicios de protección y ciberseguridad.

En palabras del representante de ciberseguridad de Talio en la feria, José Manuel Insausti, existe un gran desconocimiento sobre las amenazas y peligros que alberga la red. “Se tiende a pensar que tu negocio no sufrirá la mala suerte de ser hackeado, pero la realidad es que el último año se detectaron ataques en el 76% de las empresas a nivel estatal” relataba.

Pese a que Talio recomienda ejecutar planes de prevención y un seguimiento y monitorización de las redes y dispositivos, no es posible asegurar una efectividad del 100%. Cabe destacar que no solo son los ordenadores y dispositivos móviles los que son susceptibles de ser atacados, sino que toda máquina, aparato o sistema conectado a la red está expuesto a un ciberataque.

Es por ello por lo que Talio pone en marcha su servicio CSIRT (Computer Security Incident Response Team) para mitigar las consecuencias de un ataque en caso de que este consiga materializarse, neutralizando su impacto y restableciendo la actividad del negocio a la mayor brevedad.

El CSIRT pone en valor la necesidad de implementar medidas más allá de la prevención, incluyendo los pasos que se han de dar en caso de recibir un ataque. La celeridad de la respuesta, así como la calidad de esta se han vuelto aspectos clave en un entorno tan cambiante como el de la digitalización.

Pese a que este sea un servicio relativamente nuevo en Talio, ya se han dado casos de éxito con clientes donde el CSIRT se ha hecho presente, ofreciendo una salida segura y menos dañina posible ante este tipo de episodios para los negocios. “Se trata de monitorizar aquellas posibles amenazas que puedan penetrar la red de seguridad dañando los sistemas del cliente, actuando de inmediato y ofreciendo la mejor solución para mitigar el daño en su totalidad”.

En definitiva, este no es sino otro paso más en favor de ofrecer un servicio integral y de máxima calidad en ciberseguridad por parte de Talio. La concienciación, el estudio previo de las redes e infraestructuras de los negocios, así como la implantación de las medidas necesarias y su posterior monitorización son la base sobre la que Talio cimenta su nuevo servicio CSIRT, acompañando a la mediana y gran empresa en su proceso de transformación digital segura.

