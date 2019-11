Masaltos.com crea Olivia Nature para vender calzado de mujer por Internet Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 14:58 h (CET) Sus zapatos reflejan los principios de comodidad y respeto por el medio ambiente de la marca y se venderán exclusivamente online Tras 25 años haciendo a los hombres 7 centímetros más altos a través de internet, la empresa española de calzado Masaltos.com ha creado una nueva colección de zapatos de mujer denominada Olivia Nature. La nueva marca aprovechará el conocimiento y la experiencia acumulados por el equipo directivo de Masaltos.com, que cuenta con más de 90.000 clientes en 120 países de los seis continentes.

Siguiendo el modelo de Masaltos.com, los zapatos de Olivia Nature se venderán exclusivamente por Internet y se entregarán a domicilio en 24-48 horas en cualquier punto de Europa. A tal fin la empresa presta atención telefónica en ocho idiomas, los mismos en los que está operativa su página web. A diferencia de los zapatos de Masaltos.com, que incluyen un diseño especial con cuña interior y tacón que aumentan la altura de los hombres 7 centímetros, estos zapatos no aumentan la estatura ya que las mujeres pueden utilizar tacones tradicionales.

La nueva firma ha comenzado su actividad con una promoción de descuento para cualquier destino de España y del mundo durante la campaña de Black Friday. La oferta supone un ahorro del 10% en todos los modelos de zapatos.

“Las mujeres buscan calzado moderno, cómodo y duradero”, comenta Antonio Fagundo CEO de Masaltos.com. “Con Olivia Nature hemos unido nuestra experiencia en el comercio digital con la convicción de que las mujeres de hoy también compran calzado online y la capacidad para elaborar productos de calidad Made in Spain”.

Por su parte, Noemi Ferreras, hermana de Antonio Fagundo y CEO de Olivia Nature, ha declarado que "la puesta en marcha de la nueva firma supone la expansión de nuestra filosofía a un público femenino que reclamaba un calzado funcional, cómodo y con estilo”.

Olivia Nature ha heredado de sus fundadores el concepto de zapatería italiana de alta calidad, con diseños atemporales y terminados de esmero. Su colección arranca con 25 modelos de calzado elaborado con materiales y colores distintos: bailarinas, botas, botines, deportivas, mocasines, zapatos planos y tacones. Los diseños son exclusivos, sofisticados y mezclan las tendencias actuales con la atemporalidad, esencial para un zapato duradero en el tiempo. Buscan adaptarse a las necesidades de la mujer actual, donde combina la comodidad con un estilo de vida dinámico, lleno de movimiento y emociones.

Homenaje a la mujer

Los zapatos que componen esta nueva colección se han inspirado en los nombres de mujeres que han sido importantes para la historia: Nora, Ágata, Indira, Isabella, Hilda, Greta, Coco, etc. recuerdan a mujeres que han destacado en diferentes campos. Hay una historia real detrás de cada zapato.

Olivia Nature combina el universo digital (venta exclusiva online) con el compromiso social: sus zapatos se elaboran con piel de curtición vegetal, no llevan metales y son reciclables. La suela es de poliuretano, un material biodegradable que otorga al calzado flexibilidad y resistencia. Disponibles a partir de 89 euros.

Masaltos.com fue la primera firma andaluza en implantar en 1994 la venta online. Hoy el 95% de los más de 15.000 pares de zapatos que la empresa vende al año se comercializan directamente por Internet. En la última década, la compañía ha realizado una apuesta firme por el desarrollo del negocio internacional, con excelentes resultados: más de dos tercios de sus ingresos corresponden ya a exportaciones. Masaltos.com distribuye su calzado para crecer hasta 7 centímetros en más de 120 países. Entre sus casi 90.000 clientes en todo el mundo figuran empresarios, directivos y personalidades del mundo político y social, así como hombres de cualquier edad interesados en ganar estatura.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.