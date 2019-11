Purina BetterwithPets Prize otorga 110.000€ a los innovadores que impulsan el vínculo mascota-humano Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 13:07 h (CET) Esta nueva edición ofrece como novedad la posibilidad de presentar iniciativas innovadoras en dos categorías: fase piloto/implementación o en fase de idea, en una competición que ha ampliado su radio de participación a toda Europa, Oriente Medio y el norte de África Nestlé Purina, en colaboración con Ashoka (pionera en el campo del emprendimiento social), anuncia el lanzamiento de la segunda edición del Premio Purina BetterwithPets (https://www.ashoka.org/program/PurinaBetterwithPetsPrize). Las novedades de esta segunda edición se centran en la posibilidad de presentar iniciativas innovadoras en dos estadios de desarrollo y en la ampliación del radio geográfico de participación de la competición. Purina está en la búsqueda de innovaciones[1] sociales, tanto en la fase piloto como en la fase de idea, que se enfoquen en promover el beneficio positivo mutuo del vínculo mascota-humano. La posibilidad de presentar iniciativas innovadoras en la fase de ideas está dirigida específicamente a jóvenes de 18 a 25 años de edad. El periodo de inscripción de esta segunda edición del Premio Purina BetterwithPets, cuya participación se ha ampliado este año a más países de Europa, Oriente Medio y del norte de África, está abierto desde hoy, 25 de noviembre, hasta el 28 de enero de 2020.

Los participantes del Premio Purina BetterwithPets tendrán la oportunidad de ganar cerca de 110.000 euros para innovaciones en fase piloto/implementación y hasta 18.000 euros para innovaciones en la fase de ideas. Además, como novedad también en esta edición, los finalistas de la categoría de innovaciones en fase piloto/implementadas podrán participar en un programa acelerador, mientras que los finalistas de las innovaciones en fase de ideas tendrán la oportunidad de participar en un laboratorio de co-creación, con el objetivo de apoyar a los finalistas de ambas categorías en el desarrollo de sus proyectos.

Las inscripciones para el Premio Purina BetterwithPets están abiertas a empresas sociales y comerciales, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones y jóvenes innovadores. Todos los participantes recibirán una respuesta detallada sobre su iniciativa por expertos en su ámbito. Se invitará a un total de diez finalistas a asistir al Foro Purina BetterwithPets en Francia los días 3 y 4 de junio de 2020, donde se anunciará a los ganadores.

"En esta segunda edición, queremos llegar a los emprendedores sociales y a los jóvenes creadores de EMENA que están innovando para impulsar el vínculo mascota-humano con el objetivo de promover el bienestar de las mascotas, de las personas que las quieren y de la sociedad en su conjunto", afirma Mark ElKhoury, director general de Purina en España. “A través del Premio Purina BetterwithPets promovemos este vínculo único y buscamos nuevas formas de impulsarlo para mejorar el bienestar de las mascotas, potenciar otras habilidades humanas clave como la inteligencia emocional y la compasión, así como desarrollar terapias de apoyo que mejoren la salud y el bienestar emocional y promuevan la inclusión en la comunidad".

El anuncio de esta segunda edición de la competición se enmarca en la Ashoka European Changemakers Summit que se celebrará en Barcelona del 25 al 27 de noviembre, el mayor encuentro de conferencias europeo de Ashoka que conecta a una amplia comunidad de emprendedores sociales, líderes de negocios y filantrópicos. Purina participa en esta cumbre y se relaciona con jóvenes emprendedores como parte de su objetivo de colaborar y apoyar a innovadores sociales y a jóvenes generaciones, para impulsar una vida más rica de las mascotas y de las personas que las aman.

Más información sobre la 2ª edición del Premio Purina BetterwithPets e inscripciones en https://network.changemakers.com/challenge/PurinaBetterwithPetsPrize. También se puede contactar para obtener más detalles de la competición, enviando un mail a BetterwithPetsPrize@purina.nestle.com.

Más de 100 candidaturas presentadas en la edición de 2018

La primera edición del Premio Purina BetterwithPets contó con más de 100 inscritos, entre emprendedores sociales e innovadores. El ganador fue la Fundación OOPOEH, a la que se le concedieron más de 36.000 euros.

"Gracias al premio Purina BetterWithPets, la Fundación OOPOEH ha podido visitar, animar y ayudar a 320 personas mayores a encontrar un perro para que cuide de ellos y les haga compañía. Nos enfocamos en las personas mayores más vulnerables que necesitan más orientación y persuasión porque su soledad las ha convertido en personas reacias a salir a conocer gente nueva”, afirma Sofie Brouwer, fundadora de la Fundación OOPOEH. “También llegamos a miles de personas de la tercera edad con la creación de nuestro libro 'Dierbare Vrienden', donde contamos historias de éxito (personas mayores, dueños de perros y sus parientes). Este libro nos ha dado mucha visibilidad", señala Brouwer.

Los cuatro finalistas Medical Detection Dogs, Canine Hope, Dutch Cell Dogs and K9 Hundekunde: Happy Kids with Happy School Dogs, fueron reconocidos con un premio de más de 13.000 € para cada uno.

Sobre Nestlé Purina PetCare EMENA

Nestlé Purina PetCare EMENA (Europa, Oriente Medio, África del Norte) cree que las mascotas y las personas están mejor juntas y se compromete a ayudar a los animales de compañía a vivir vidas más largas, más felices y más saludables a través de una nutrición y cuidados adecuados. Durante más de 120 años, Purina ha sido una de las pioneras en el suministro de productos nutritivos y apetecibles elaborados con los más altos estándares de calidad y seguridad. La pasión de Purina por los animales de compañía va más allá del avance de la nutrición de mascotas y en 2016 Purina PetCare Europe lanzó los 10 compromisos Purina en Sociedad para tener un impacto positivo en las mascotas y la sociedad, incluyendo el apoyo a la adopción de mascotas, el fomento de la presencia de mascotas en el lugar de trabajo y la ayuda a reducir su riesgo de obesidad. El portafolio de Purina incluye muchos de los alimentos más conocidos y preferidos por las mascotas, como Purina FELIX®, Purina FRISKIES®, Purina BEYOND®, Purina ONE®, Purina GOURMET® y Purina PRO PLAN®.

Nestlé Purina PetCare, fabricante mundial de productos para mascotas, es parte de Nestlé S.A., líder mundial en nutrición, salud y bienestar. Para obtener más información, visite el sitio web de Purina: https://www.purina.eu

Sobre Ashoka

ASHOKA es la red global más grande de emprendedores sociales líderes -individuos con nuevas ideas para abordar de manera sistémica los mayores desafíos del mundo y la capacidad emprendedora para transformar esas ideas en impacto social nacional, regional y mundial. Durante más de 35 años, han apoyado a más de 3.500 emprendedores sociales en 90 países con soluciones que abordan los problemas más acuciantes de la sociedad. La visión de Ashoka es un mundo en el que todos sean generadores de cambios: una sociedad que responde rápida y eficazmente a los desafíos, y donde cada individuo tiene la libertad, la confianza y el apoyo social para abordar cualquier problema social. www.ashoka.org

[1] La innovación social proporciona soluciones de cambio de sistema a problemas sociales como la desconexión emocional y el trauma, el aislamiento, la marginación y los problemas de salud.

