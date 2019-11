La empresa Aquatreat renueva su página web para dar a conocer mejor sus servicios y depuradoras Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 12:14 h (CET) Aquatreat es una empresa con más de 30 años de experiencia en el diseño, fabricación y mantenimiento de depuradoras compactas de aguas residuales industriales y urbanas Aquatreat ha lanzado una nueva página web que pretende mejorar la usabilidad en beneficio de sus usuarios.

Esta empresa ofrece diferentes servicios a sus clientes, como son el diseño e ingeniería en el ámbito de las depuradoras compactas, apoyando a los diferentes clientes o prescriptores.

Otro servicio principal de Aquatreat, es la fabricación y puesta en marcha de sus productos. Aquatreat dispone de caldererías propias ubicadas en Ripollet (provincia de Barcelona) y en Sant Carles de la Rápita (provincia de Tarragona). Los productos que han conseguido que esta empresa sea referente en el sector, son las depuradoras compactas BIOTRIT y BIOMIN y los pozos prefabricados POMPAC. Entre los productos también se pueden encontrar rejas de desbaste, separadores de grasas e hidrocarburos, Biococos, Biogris o eyectores, etc.

En la nueva página web, cualquier empresa interesada en los servicios y productos que se ofertan en Aquatreat, podrá visualizar los proyectos más destacados de esta empresa, con todo tipo de información gráfica. Además, el usuario dispone de un chat para comunicarse directamente con el departamento comercial de Aquatreat y de un blog de contenidos donde estar informado de las noticias corporativas más recientes.

Aquatreat es una empresa con larga experiencia en la prestación de servicios a campings, restaurantes, industrias, hoteles, bodegas, queserías, urbanizaciones, campos de golf, protectoras de animales, etc. Ofreciendo soluciones a medida para cada tipología de cliente y aportando todos los conocimientos técnicos y un servicio duradero, de garantías y honesto con cada uno de sus clientes.

Los valores de esta empresa se diferencian por su pasión en el buen hacer, su compromiso con los proyectos, la honestidad y la orientación hacia la satisfacción del cliente. Es una empresa que innova continuamente en la adopción de nuevos procesos de trabajo para ser cada vez más eficientes.

Nueva página web: https://www.aquatreat.es/

Correo electrónico: aquatreat@aquatreat.es

Teléfono: 935111759

