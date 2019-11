La tienda online de vinos y licores Licoret celebra su primer aniversario coincidiendo con el Black Friday Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 12:14 h (CET) A finales de noviembre de 2018 nació la tienda online de vinos y licores Licoret y, para celebrarlo, ofrecerá hasta un 5% de descuento en algunos de sus productos estrella desde hoy hasta el 29 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday Durante este año de vida, Licoret ha ido evolucionando y adquiriendo cada vez más marcas consiguiendo un catálogo único para ofrecer a sus clientes, con versiones Premium y con productos de grandísima calidad, como son el Macallan Estate o el whisky japonés Suntory Toki. Y lo más importante, ha mantenido los precios más rebajados del mercado de los vinos y los licores.

Durante este primer año, más de 2.000 clientes han confiado en Licoret y realizan sus compras asiduamente en esta tienda online. Licoret dispone de dos tipologías de cliente muy bien diferenciadas: Por una parte tiene una gran audiencia de público profesional (bares, hoteles, restaurantes…), que encuentran en esta tienda online una solución rentable y eficaz para realizar sus compras periódicas de vinos, licores, whiskys, ron, ginebra, brandy…

Y por otro lado, el cliente particular, que suele ser un target de entre 30 y 50 años, que se ha acostumbrado a realizar sus compras por internet y encuentra en Licoret un servicio profesional y con una amplia variedad de productos, a precios de fábrica y las ventajas de recibir las botellas en casa en menos de 48 horas.

La tienda online Licoret ofrece productos Premium con hasta un 5% de descuento hasta la celebración del Black Friday y espera aumentar sus ventas durante estos días, hasta un 15% en la facturación anual.

Los propósitos para este segundo año de vida para la tienda online Licoret, se centran en mejorar la experiencia del usuario, mediante una inversión que se llevará a cabo durante los próximos meses, Licoret pretende mejorar los procesos de compra de su tienda online, aplicando herramientas pioneras en el ámbito de los e-commerce, también pretende ampliar su catálogo de productos, así como las familias de productos, etc. El objetivo es convertir una tienda online de vinos y licores en una tienda online mucho más amplia y que ofrece un servicio integral, donde el cliente podrá encontrar cualquier complemento de este sector: sacacorchos, estuches, gadgets…



Tienda online: https://licoret.com/

