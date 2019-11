Mayoristas Informática da cobertura al Tour Tecnológico "Transformación Digital. Todo Conectado" de ASLAN Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 11:54 h (CET) El portal de Internet apoyó a ASLAN con la difusión de su última parada del Tour Tecnológico Mayoristas Informática portal dirigido al canal informático, estuvo presente en la XIV Edición de su Tour Tecnológico "Transformación Digital. Todo Conectado" en Zaragoza, la última parada de un tour que se celebró también en Barcelona, Málaga, Santiago y Valencia.

Mayoristas informática ofrece una información realmente útil para el profesional informático: mayoristas de informática que comercializan una determinada marca, información de las principales marcas que se comercializan en el mercado ibérico, distribuidores informáticos que venden un tipo de producto, mayorista informática por zona geográfica o información detallada de las principales características y servicios de los mayoristas de informática, entre otras.

En esta ocasión, el portal de Internet quiso estar presente en el Tour Tecnológico de ASLAN, que se centró en la repercusión de la ciberseguridad en la Transformación Digital, la nueva manera de dirigir las infraestructuras híbridas y el potencial de los datos que se mueven por las redes corporativas.

Fabricantes punteros del sector mostraron su confianza en este evento que ha demostrado su capacidad para la creación de espacios de encuentro y divulgación tecnológica con una serie de ponencias basadas en la repercusión de la ciberseguridad en la Transformación Digital, la nueva forma de dirigir las infraestructuras híbridas y el potencial de los datos existentes en las redes corporativas.

Además, Mayoristas Informática tiene previsto continuar con su apoyo a la organización y estará presente también en la edición de ASLAN 2020, una oportunidad para conocer fabricantes especializados líderes en innovación IT en un evento que se celebrará los días 10 y 11 de marzo de 2020 en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid, con más de 125 expositores y más de 150 ponentes. Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, redes 5G o entornos multi-cloud serán algunos de los pilares fundamentales de ASLAN 2020

Manuel Montaner, Director de Mayoristas Informática, afirmó que “ASLAN es un evento muy importante en nuestro país y, por eso, no nos podemos perder su edición de 2020”.

