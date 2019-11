Escoger una buena póliza de seguros cada vez es más importante para los arquitectos Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 09:30 h (CET) La correduría de seguros ASP advierte que precisar de un buen seguro de Responsabilidad Civil cada vez es más conveniente para aquellos que trabajan en el sector de la construcción La Responsabilidad Civil es una obligación que todo profesional debería tener en mente y aún más si se trabaja en el sector de la construcción donde existen situaciones de riesgo diariamente. Por ello, el seguro de la RC arquitectos es necesario para enfrentar cualquier riesgo e incidencia que pueda tener en obra o sobre sus intervenciones profesionales. Contar con un buen seguro y correduría permite que se sientan más seguros, confiados y protegidos mientras trabajan.

El Código Civil español establece que “el que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. El seguro de Responsabilidad Civil tiene como objetivo contestar a una posible reclamación de un tercero perjudicado. Por lo tanto, el seguro hará frente y responderá ante los daños ocasionados en el desempeño de la actividad profesional.

La arquitectura es una de las profesiones más concienciadas sobre la necesidad de contar con un seguro de Responsabilidad Civil. Dejando de lado el coste del seguro hay una serie de puntos que se deben tener en cuenta a la hora de escoger una buena póliza aseguradora: la suma asegurada, es decir, la máxima indemnización que estará obligada a abonar la aseguradora en caso de que ocurra un siniestro; fecha retroactiva, que cubra los trabajos realizados con anterioridad a la contratación de la póliza; la franquicia, que es el importe de indemnización que corre a cargo del asegurado en caso de siniestro; actividad profesional, es imprescindible una completa definición de la actividad profesional desarrollada para que el asegurador no pueda rechazar cualquier actividad no mencionada; ámbito territorial, este debe coincidir con el geográfico donde potencialmente puede ser generado el daño, donde se ejerce la profesión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.