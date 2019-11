Policlínica Gipuzkoa, Premio al Hospital Privado con Mejor Modelo de Gestión Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 16:10 h (CET) El jueves por la tarde, 21 de noviembre, se celebró en Madrid la gala de entrega de los premios New Medical Economics 2019. Joseba Vidorreta, director territorial de Quirónsalud en el País Vasco, fue el encargado de recoger el premio otorgado a Policlínica Gipuzkoa, galardonada como "Hospital Privado con Mejor Modelo de Gestión" La revista especializada en gestión sanitaria otorga cada año estos premios, que ya son referencia en el mundo de la sanidad. En total, repartieron 18 galardones en una gala que contó con muchos profesionales del sector: los consejeros de Salud de Madrid y Andalucía, la presidenta de Fenin, la Directora General del CSIC, o los directores corporativos de Sanitas y Asisa, entre otros. Además, Ana Pastor, expresidenta del Congreso de los Diputados, recibió el premio a la “Mejor trayectoria profesional”.



En palabras de Vidorreta, este premio: "Supone un reconocimiento para el País Vasco, la sanidad vasca y para las personas que allí nos dedicamos al sector y que lo estamos impulsando en beneficio de los usuarios" y aseguró que “asumimos la responsabilidad y el compromiso que implica este premio”.



Policlínica Gipuzkoa es el primer centro sanitario privado del entorno guipuzcoano, con más de 14.000 ingresos hospitalarios y más de 12.000 intervenciones quirúrgicas anuales. Para ello, cuenta con más de 450 profesionales, 30 especialidades médico-quirúrgicas, 12 quirófanos, 14 puestos de UCI y una dotación total de 188 camas.



Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica Gipuzkoa, etc, así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

