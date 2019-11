Crean una herramienta para aumentar la humanización de las organizaciones y medir su impacto en la rentabilidad Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 12:26 h (CET) Fundación máshumano, la Universidad Francisco Vitoria a través de su Instituto de Desarrollo Directivo (IDDI) y la consultora española de transformación Watch&Act se han unido para definir la visión de la organización más humana y crear un modelo y un Índice que permitan medir el nivel de humanización en las organizaciones. El IHO permitirá a las organizaciones autoevaluarse, identificar acciones a implantar y medir el impacto que tiene su avance en la humanización en la cuenta de resultados Las organizaciones se encuentran en un entorno de incertidumbre y transformación global que requiere más que nunca una gestión centrada en las personas que fomente su capacidad creativa, innovadora y de pensamiento, y favorezca su adhesión a un propósito. La Fundación máshumano, la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), a través de su Instituto de Desarrollo Directivo (IDDI), y la consultora de transformación Watch&Act se han unido para crear el Índice de Humanización de la Organización (IHO), una herramienta que facilitará el camino hacia modelos de gestión en los que las personas sean protagonistas del cambio y capaces de impactar en los resultados del negocio.

Este índice es el resultado de un amplio trabajo de investigación de más de cuatro años de duración llevado a cabo por estas tres entidades, con la colaboración de numerosos expertos académicos y empresariales, para concretar las características que debe tener ese modelo de organización basado en las personas, en lo que se refiere a cuatro pilares fundamentales de su cultura: cómo debería ser su propósito, su modelo de liderazgo, su gestión de talento y sus formas de trabajo y de relación.

Como parte de ese trabajo se ha desarrollado un algoritmo, al que se ha denominado IHO, cuyas métricas se fundamentan en los citados cuatro pilares que impulsan la humanización y generan compromiso, vinculación y aportación de valor por parte de los profesionales, lo que se traduce directamente en el logro de objetivos económicos de la empresa al reducir costes laborales (absentismo, rotación, bajas laborales, etc.…) e incrementar la productividad, colaboración e innovación.

"Según las investigaciones realizadas, existe una correlación positiva entre el grado de humanización de las organizaciones y su capacidad de adaptabilidad y agilidad el compromiso organizacional y la competitividad y sostenibilidad de las compañías. Es decir, las organizaciones más avanzadas en poner en el centro a las personas son más ágiles, capaces de adaptarse al entorno, y más sostenibles, lo que genera un impacto positivo en sus resultados tanto de gestión como de productividad", asegura María Sánchez-Arjona, presidenta de Fundación máshumano.

Por su parte, Luis Fernando Rodríguez, CEO y responsable de personas y equipos en Watch&Act, subraya que "solo desde la firme apuesta por humanizar la empresa y poner la dignidad de la persona en los modelos de gobernanza y toma de decisiones estratégicas es posible construir una cultura adaptativa que dé respuesta a los retos del entorno, y sin duda, el IHO será un indicador clave para medir la salud de la empresa y su capacidad real para abordar con éxito el futuro".

Finalmente, Natalia Márquez, directora de IDDI, de la Universidad Francisco de Vitoria, destaca que "la organización más humana es aquella cuyo propósito contribuye al desarrollo de las personas y la sociedad, que crea un modelo de relación con todos sus grupos de interés y que incorpora elementos clave para ayudar a las personas a ser libres e independientes. En definitiva, que equilibra el logro de objetivos con el impacto positivo en la vida de las personas".

Metodología y próximos pasos

La investigación para desarrollar la metodología del IHO se ha desarrollado en la unidad de investigación del IDDI, Cátedra Irene Vázquez Empresa centrada en la Persona. Además, se han obtenido más de 150 propuestas de expertos a través de la herramienta de inteligencia colaborativa ecosh.org de la Fundación máshumano, y se ha añadido un estudio sobre compromiso organizacional basado en más 350.000 profesionales y más de 3.500 encuestas ad hoc por parte de Watch&Act.

Posteriormente, los resultados se han trasladado a una herramienta tecnológica que permitirá a las organizaciones, digitalmente y a través de Business Intelligence, identificar acciones para implantar y avanzar en humanización y competitividad. Esta herramienta estará alojada en la plataforma digital ecosh.org, en la cual se aglutinarán el conocimiento, las buenas prácticas y otras herramientas relacionadas con la humanización para ponerlas a disposición de todo el tejido socioempresarial.

En una primera fase, el proyecto incluye la elaboración de un completo informe que reflejará el grado de humanización del tejido empresarial español por zonas geográficas, sectores de actividad y tamaño de empresas. Posteriormente, se abrirá el IHO a todo el tejido empresarial y resto de organizaciones e instituciones, para que puedan autoevaluarse e identificar acciones para su avance en el proceso de humanización.

