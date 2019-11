Ahorrar al máximo y aprovechar el BLACK FRIDAY de Mascota Planet Comunicae

lunes, 25 de noviembre de 2019, 09:46 h (CET) Del 25 al 30 de noviembre se podrán encontrar grandes descuentos para la alimentación, el cuidado y el entretenimiento de las mascotas Cada vez son más las personas que comparten sus vidas con animales de compañía o mascotas. Es por ello, que el Black Friday se ha extendido hasta este mercado y también tiendas especializadas en mascotas, como Mascota Planet. Aportando su granito de arena a este evento, donde se ofrecen grandes descuentos para sus clientes.

No importa si son los perros, los gatos, las serpientes, los conejos, los pájaros, los hurones, las tortugas, los peces o incluso los reptiles. En la tienda online de Mascota planet se podrá encontrar todo lo que necesitan estas criaturas. Hay que tener en cuenta que los animales en su ADN no tenían previsto vivir fuera de su hábitat natural y mucho menos en una casa y compartiendo la vida con un humano. Por eso si se quiere tener una mascota a cargo, se tiene la obligación de darle la mejor vida que se le pueda ofrecer.

"¿Cómo podemos darle la mejor vida a nuestra mascota? Pues es muy sencillo, con toda la información de la que disponemos, tan sólo hay que buscar en Google cuales son los cuidados, alimentación y accesorios que la mascota necesita dependiendo su raza, tamaño, edad, etc., afirman". Encontrada esta información y seleccionados los productos a comprar, es hora de buscar tiendas especializadas en mascotas y donde se podrá encontrar todo lo que se pueda imaginar.

Se puede pensar que darle la mejor vida a una mascota puede ser demasiado caro, pero si se aprovechan días como el BLACK FRIDAY que en el caso de algunas tiendas, no son días son semanas enteras, se puede encontrar todo lo necesario con descuentos de hasta el 50%. Este es el caso de Mascota Planet que ofrece a sus compradores una semana entera, del 25 al 30 de noviembre, para que no pierdan la oportunidad de comprar comida, accesorios o algún juguetito para sus mascotas.

