La última tecnología para tratar la celulitis Cellulaze es una opción mínimamente invasiva con la que eliminar la celulitis Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 25 de noviembre de 2019, 12:12 h (CET) La celulitis, que afecta a 9 de cada 10 mujeres, podría ser una de las afecciones fisiológicas más comunes del mundo. Una idea errónea muy común sobre la celulitis es que es un efecto secundario del aumento de peso, pero no es así. Es una condición que afecta a mujeres de todo tipo de cuerpos. Y comprensiblemente, la mayoría de ellas querrían eliminarla de sus cuerpos para siempre.



Este deseo de desterrar la celulitis ha dado lugar a muchas innovaciones tecnológicas en los últimos años, algunas más eficaces que otras. ¿Quieres saber cuáles son los tratamientos con la última tecnología para acabar con la celulitis? Vamos a verlos.



TriPollar Pose dispositivo para renovar la piel del cuerpo El dispositivo TriPollar Pose utiliza la tecnología de radiofrecuencia para calentar unos grados la piel y estimularla a producir más colágeno, lo que consigue tensar y suavizar la apariencia de la celulitis. Es un dispositivo totalmente indoloro para utilizar en casa, perfecto para las personas que necesitan una solución eficaz y profesional, peor no quieren desplazarse ni hacer un desembolso semanal.



Sirve para todo tipo de pieles, y se puede utilizar en cualquier área donde necesites afinar o contornear la piel: glúteos, muslos, brazos, abdomen, etc. Consigue resultados notables tras la primera sesión de 20 minutos, aunque se recomienda alargarlo hasta 8 semanas para conseguir resultados óptimos.



Zaggora mallas efecto calor Diseñados para ser usados durante el ejercicio y/o durante el día, estas mallas están fabricadas con la tecnología Thermofit, una mezcla de lycra, poliéster y neopreno que refleja el calor generado por el cuerpo para estimular la transpiración. Esto descompone la grasa y las toxinas que contribuyen a la aparición de la celulitis.



Según afirmaciones de la marca, el uso de Zaggora puede provocar un aumento significativo de la quema de calorías durante y después del ejercicio. Afirman incluso que algunos usuarios pueden perder dos tallas de pantalón en dos semanas.



LPG Endermologie Si deseas acabar con la celulitis, pero no te apetece pasar por un tratamiento doloroso, es posible que tu opción preferida sea recibir un masaje relajante con el LPG Endermologie.



El tratamiento patentado estimula la superficie de la piel para ayudar a reactivar los procesos fisiológicos naturales, como la estimulación de la lipólisis natural, la estimulación de la producción de colágeno endógeno, la elastina y el ácido hialurónico, el drenaje de líquidos y la aceleración de la vascularización.



BodyFX BodyFX es un tratamiento no invasivo para contornear la figura, mejorar la apariencia de la celulitis, reducir la piel con hoyuelos, la pérdida de elasticidad en el abdomen, caderas, muslos y otras áreas que requieren reducción de grasa.



Esta es la primera y única tecnología no invasiva de contorno corporal probada en estudios en humanos revisados por expertos y publicados para matar permanentemente el tejido adiposo y contraer la piel.



Cellulaze Cellulaze es una opción mínimamente invasiva con la que eliminar la celulitis. El cirujano hace una pequeña incisión en la que inserta una cánula, un tubo delgado, debajo de la superficie de la piel. Luego inserta una fibra láser en la cánula para llegar a las zonas a tratar. El calor del láser descompone la grasa y corta el tejido conectivo que tira de la piel hacia abajo y crea una apariencia grumosa.



Este calor también promueve la producción de colágeno, que tiene por objeto engrosar y reafirmar la piel y ayudar a mejorar la apariencia de la celulitis. El procedimiento tarda de una a dos horas, y requiere un día de recuperación, seguido de una semana de descanso sin realizar actividades enérgicas. La mayoría de las personas pueden regresar lentamente a su nivel actividad regular después de dos semanas.



Antes de decidir cuál es el tratamiento indicado, investiga y considera los pros y los contras. Asegúrate de consultar y preguntar a los profesionales médicos que realizarán los tratamientos antes de tomar una decisión definitiva.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.