El avance del estudio de Hyperloop Transportation Technologies en los grandes lagos: factible y rentable

viernes, 22 de noviembre de 2019, 16:10 h (CET) HTT y la Agencia Coordinadora del Área del Noreste de Ohio (NOACA) avanzan los resultados del Estudio de Factibilidad de los Grandes Lagos, realizado en colaboración con la empresa de ingeniería Transportation Economics & Management Systems, Inc Hyperloop Transportation Technologies ha avanzado hoy los primeros resultados de su estudio de factibilidad, el más completo realizado hasta la fecha, llevado a cabo junto con la Agencia Coordinadora del Área del Noreste de Ohio (NOACA) y la empresa de ingeniería Transportation Economics & Management Systems, Inc.

Los resultados del estudio, realizado durante un año y medio, han implicado una estrecha colaboración tanto con Illinois como con Pensilvania. Además, el proyecto de los Grandes Lagos de HTT ha atraído a más de 80 organizaciones públicas y privadas, que han proporcionado apoyo y recursos para el estudio. La empresa representa el trabajo más avanzado y detallado realizado para hacer realidad el Hyperloop en cualquier parte del mundo.

"Los resultados del estudio han superado incluso nuestras consideraciones más optimistas", ha confesado el fundador y presidente de HTT, Dirk Ahlborn. "Trabajando estrechamente con nuestros socios gubernamentales e industriales, hemos demostrado que Hyperloop es el sistema de transporte de alta velocidad preferido para el siglo XXI".

"Este el estudio más completo del sistema Hyperloop jamás realizado", ha explicado Andrés De León, CEO de HTT. "El estudio confirma que el sistema de HTT es más rápido, menos costoso y más sostenible que otras alternativas".

"Hyperloop revolucionará y redefinirá la forma en que viajamos, trabajamos y vivimos. Estamos encantados de tener la oportunidad de compartir los beneficios del estudio de factibilidad que proporcionará un enorme impacto y valor a nuestra región", ha afirmado Grace Gallucci, directora de NOACA.

"Claramente el proyecto muestra muy buenos méritos y es, de hecho, el primer sistema de transporte interurbano de pasajeros en mostrar una tasa de retorno positiva que se haya evaluado en los últimos 30 años", dijo el Dr. Alexander E. Metcalf, presidente de Transportation Economics & Management Systems, Inc.

HTT está construyendo el único sistema de pasajeros a escala mundial junto con socios líderes de la industria en certificación de seguridad y desarrollo de seguros en el Centro de Seguridad y Certificación de HTT en la ciudad francesa de Toulouse.

El estudio completo se hará público el próximo 17 de diciembre de 2019 en Cleveland (Ohio, Estados Unidos).

