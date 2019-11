Por qué el aluminio es el material más extendido para fabricar andamios, según Andamiosaluminio.tienda Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 11:58 h (CET) Los andamios de aluminio son los preferidos por muchas empresas de construcción debido a sus numerosas propiedades, que le confieren esa reputación en el sector, según sostienen los profesionales de andamiosaluminio.tienda Los materiales que conforman las estructuras para trabajar en altura, especialmente en el sector de la construcción, han avanzado mucho durante las últimas décadas y hoy en día son muy variados: desde los andamios de madera convencionales que predominaban en otras épocas, se ha pasado a un escenario en el que el interesado en hacerse con uno debe plantearse cuál es la mejor opción teniendo en cuenta sus necesidades.

No obstante, hay uno que destaca por encima de los demás, que no es otro que el aluminio, por las numerosas propiedades que le confiere a estos dispositivos.

Los expertos de Andamiosaluminio.tienda consideran que este es el componente estrella en este campo después de observar la gran demanda que acumulan para las labores en altura más complejas.

Principales ventajas de contar con un andamio de aluminio

Una de las razones que estiman más importantes reside en la ligereza que proporciona este material y que hace que las estructuras en las que se ha empleado sean muy manejables, además de conferirles una estabilidad fundamental para las tareas que se ponen en práctica sobre ellas.

Entre sus propiedades, también destaca el hecho de que no sea necesario el uso de ninguna herramienta ni conocimientos específicos del montaje, el cual supone un proceso rápido y sencillo, incidiendo en un ahorro de tiempo muy apreciado por los operarios.

Características de los andamios de aluminio

Los andamios de aluminio más avanzados del mercado, como los que destacan en el catálogo de andamiosaluminio.tienda, cuentan con las mayores medidas de seguridad regidas por la normativa europea: con dispositivos de cierre seguro, estabilizadores que fijan los componentes al suelo y un soporte de hasta 250 kilos de peso, los operarios desempeñan su labor en las condiciones más favorables en materia de confort y fiabilidad.

Además, cualquier movimiento que se requiera para cubrir una mayor superficie se puede realizar sin ningún problema gracias a las ruedas que incorporan, las cuales cuentan con frenos que garantizan su correcta colocación en el espacio, incluso en aquellos con desniveles en el terreno.

Por todo esto, apostar por un andamio de aluminio es siempre sinónimo de acierto para cualquier tipo de trabajo en altura.

