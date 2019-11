El Aloe vera, un producto bio, clave para la alimentación y cosmética, según Veracetics Comunicae

viernes, 22 de noviembre de 2019, 11:51 h (CET) El Aloe vera es un producto bio, clave para introducir en la alimentación y para utilizar en la base de la cosmética. Veracetics primera empresa europea fabricante de jugos, certificada por la IASC que cuenta con Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológico desarrolla productos a partir del Aloe Vera ecológico de máxima calidad para usos alimentarios, cosméticos y complementos La alimentación natural, tradicional, saludable y sana se ha convertido en una tendencia. Los consumidores se preocupan por lo que comen, pero también ponen interés en su cuidado físico ya sea a través del deporte o del cuidado de su cuerpo y piel con productos naturales. Muchos ven en el sector ecológico una oportunidad de negocio; sin embargo, la realidad responde a la preocupación y concienciación ciudadana por la sostenibilidad y la biodiversidad que, apuesta por las economías locales, productos de calidad, residuo cero y productos cercanos.

La cultura bio o biocultura ha llegado para quedarse porque los ciudadanos y muchas empresas han apostado con responsabilidad por la seguridad alimentaria. Prueba de ello son los encuentros de referencia internacional, 34 ediciones celebradas bajo la premisa de biocultura en Madrid, también anualmente en Barcelona o, cada dos años, en Sevilla, Valencia, Bilbao o A Coruña, que congregan a productores, distribuidores, profesionales y consumidores que demuestran el dinamismo del sector, símbolo a la vez del cambio necesario e imprescindible, para dar el paso definitivo hacia un mundo realmente sostenible. Muchos consumidores y empresas, como Veracetics, están sensibilizados desde el punto de vista medioambiental y lo demuestran a través de su responsabilidad social con sus acciones sostenibles.

Veracetics, es una empresa verde y sostenible comprometida con el medio ambiente al desarrollar productos ecológicos libres de contaminantes y pesticidas. Líder nacional y europea en la obtención extractos vegetales de Aloe vera que sólo utiliza Aloe vera 100% certificado ecológico y de suprema calidad en sus productos con el objetivo de garantizar la máxima concentración de nutrientes y principios activos. Posee certificación BIO de todos sus productos, avalados a través del Comité de Agricultura Ecológico de Madrid (CAEM) para alimentación y para su uso en cosmética avalados por los prestigiosos sellos europeos de Cosmos Ecocert y Bioinspecta.

Los bio (biológico) hacen referencia un tipo de producto que no han sido tratados con ningún tipo de pesticidas o producto químico y que se han cultivado respetando los ciclos propios de la naturaleza sin manipulación genética y proporcionan beneficios para el medio ambiente. A nivel nacional están regulado por real decreto 1852/1993 sobre producción ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Así lo recoge el artículo tres “obtenido sin el empleo de productos químicos de síntesis, «biológico», «orgánico», «biodinámico» y sus respectivos nombres compuestos, así como los vocablos «eco» y «bio», acompañados o no del nombre del producto, sus ingredientes o marca comercial”. Los consumidores bio más numerosos son los millenials (menores de 35 años), según el ministerio de Agricultura. Una generación que presenta una mayor concienciación sobre hábitos de compra y consumos más responsable. Tanto a nivel nacional como internacional se constata un mayor compromiso integral por una agricultura ecológica muy beneficiosa tanto para la protección y cuidado del medio ambiente y biodiversidad como para la salud humana, al utilizar productos con residuo cero que garantizan la seguridad alimentaria.

El Aloe vera, indican desde Veracetics “es un producto bio con un enorme potencial gracias a un mayor uso y a su incorporación como aditivo alimentario líquido, sólido, y como complemento alimenticio o jugo saludable a la vez que ha experimentado una mayor utilización en la industria cosmética y farmacéutica, encontrándose como ingrediente principal en muchos productos”. Siempre, afirman desde la empresa, “hemos apostado por innovación y desarrollo en la gama de productos para usos alimentarios, cosméticos y complementos que elaboramos para diferentes sectores dirigido siempre hacia la búsqueda de productos de Aloe vera innovadores y originales que contribuyan a mantener un nivel de vida saludable”. Su departamento de I+D+i cuenta con más de 20 años de experiencia, en su laboratorio pueden desarrollar cualquier producto de Aloe vera de marca blanca o propias, según las necesidades y pautas que marque el cliente.

En definitiva, necesitamos empresas y consumidores responsables que apuesten por una agricultura integral, inteligente, libre de residuos que proteja el medio ambiente y a la vez esté adaptada a las condiciones climáticas que garantice la sostenibilidad del planeta y de las generaciones venideras. Ya lo decía Julio Verne “Podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir las naturales”. La cultura bio ha llegado para quedarse y necesitamos más productos bio, como el Aloe vera, y empresas con certificación BIO como Veracetics que favorezcan la economía circular al potenciar la economía local y regional, la calidad de los productos y que promueva la sostenibilidad y convierta al medio ambiente en un valor de mercado.

Veracetics: Empresa de Base Tecnológica, con más de veinte años de experiencia surgida en el seno de la Universidad de Alcalá de Henares, líder nacional y europea en la obtención extractos vegetales de Aloe vera. Su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida a través de la investigación, desarrollo y aplicación de las innovaciones. Su innovador concepto de productos de consumos obtenido de extractos vegetales y aplicados a diferentes sectores la sitúan a la vanguardia del sector. Ha sido la primera empresa europea con producción y tecnología propia para la extracción y fabricación de Aloe vera no importada y, también, la primera que obtuvo el Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológica.

