No están solos Valentín Abelenda Carrillo, Girona Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de noviembre de 2019, 11:03 h (CET) Un grupo de 800 profesores, ¿recuerdan?, firmaron un Manifiesto en contra del vergonzoso comunicado de las universidades tras conocerse la sentencia del procés



Hay que agradecer el coraje cívico del grupo "S'ha acabat", que en circunstancias tan complicadas intentan acceder libremente a la Universidad y hay que seguir haciéndoles sentir que no están solos, que somos muchos, dentro de Cataluña y en el resto de España, los que estamos a su lado en defensa de la libertad y de la democracia.

