¿Estáis tu coche y tú preparados para las fuertes lluvias? Cinco puntos que hay que tener en cuenta antes de conducir Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de noviembre de 2019, 09:24 h (CET)

Conducir con lluvia no siempre es fácil. Se trata de una tarea complicada y hay que tener en cuenta que si se tratan de fuertes lluvias, pueden comprometer nuestra seguridad y la del resto de pasajeros y usuarios de la vía. Por este motivo y ante el temporal que se aproxima a España, Norauto ofrece cinco puntos clave que hay que tener en cuenta antes de ponerse al volante.



1-Consultar las previsiones meterológicas y estado de las carreteras. Desde Norauto se recomienda evitar en la medida de lo posible coger el coche ante la presencia de un fuerte temporal. Por un lado, la web de la Dirección General de Tráfico ofrece información sobre la circulación y complicaciones que se pueden encontrar y desde la AEMET se facilita a los usuarios la previsión sobre el tiempo.



2-El conductor debe estar en perfectas condiciones psicofísicas. Es importante estar descansado y tener todos los sentidos al 100 por 100. La lluvia puede afectar a la capacidad para conducir, provocar cansancio, somnolencia, peor visibilidad…



3-El coche debe contar con una revisión previa. Es importante que anteriormente se hayan revisado todos los niveles de líquidos (aceite, dirección asistida, líquido de frenos…) y muy especialmente el anticongelante y líquido del limpiaparabrisas. De hecho, se recomienda un lavaparabrisas específico para invierno si se va a acudir a zonas con mucho frío y aplicar un repelente de lluvia en el parabrisas.



También hay que comprobar el buen estado y funcionamiento de las luces, batería, frenos y neumáticos. Hay que tener en cuenta que la distancia de frenado aumenta en caso de lluvia y, por ello, llevar unos buenos neumáticos con la adecuada presión y en buen estado es vital para garantizar una buena reacción sobre suelo mojado. Desde Norauto también se recomienda llevar las luces de cruce encendidas durante todo el día, especialmente con lluvia, ya que la visibilidad se ve notablemente reducida.



Igualmente, las escobillas, tanto las delanteras como las traseras, deben funcionar adecuadamente para retirar el agua y la suciedad del parabrisas. En esta línea, también hay que revisar el climatizador, aire acondicionado y filtro de habitáculo. Si el coche cuenta con sistema automático de anti-empañamiento, comprobar que funciona correctamente.



4-Ser previsor. Llevar en el vehículo todo aquello que pueda hacer falta si hay una retención o avería. Se aconseja llevar el móvil con batería y un cargador, chaleco reflectante y triángulos (obligatorios), kit de primeros auxilios, linterna, cadenas de nieve por si el agua se convierte finalmente en nieve (si no lleva neumáticos de invierno), pinzas o un cargador para la batería, así como comida y agua.



5-Una vez se ha cogido el coche, la prevención y una conducción responsable son claves. Hay que evitar los riesgos y nunca conducir por zonas inundadas o con previsión de anegarse. No se debe pasar por charcos donde se desconoce su profundidad, evitar las carreteras que estén en peor mantenimiento y procurar estar siempre conectados. Desde Norauto se recomienda avisar a un familiar o amigo de que se va a realizar este desplazamiento. De esta forma, podrá estar localizable.



Evitar en todo momento las distracciones. Hay que poner toda la atención en la carretera, así como reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Hay que prestar especial atención a las primeras gotas de lluvia, ya que el asfalto suele ser más resbaladizo.



Estos consejos son muy importantes para no comprometer la seguridad en los trayectos con días muy lluviosos y hay que ser previsor. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Neumáticos de invierno, all season y cadenas de nieve: diferencias para elegir la mejor opción Tanto con cadenas como con neumáticos de invierno y neumáticos all season, el conductor debe adaptar su conducción a las circunstancias climatológicas, llevar el vehículo en perfectas condiciones y con todo lo necesario para hacer frente a al temporal Expertos ofrecen cinco recomendaciones para tener el vehículo en perfectas condiciones La DGT pone en marcha una campaña de vigilancia intensiva del estado del vehículo Los vehículos eléctricos de ocasión tardan en venderse el doble que los de combustión Un eléctrico de segunda mano se vende ya a la mitad que uno nuevo Los coches usados con menos averías El organismo de certificación automovilístico Dekra ha creado una lista de los coches de segunda mano más fiables. ¿Quieres saber cuáles son los que tienen menos averías? YouTube, principal prescriptor entre los usuarios al comprarse una moto El 70% de los compradores recibió impacto directo de la publicidad de la marca o el modelo de moto