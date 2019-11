Oro y acciones con dividendo creciente para afrontar la próxima recesión

El mar anda cada vez más revuelto en el mundo de las finanzas internacionales. Deuda soberana por las nubes, tensiones comerciales, incertidumbres geopolíticas como el brexit, el posible proceso de impeachment de Trump, etc. ¿Estamos ya en la antesala de una nueva crisis global? Todavía es pronto para saberlo, pero no parece mala idea construir nuestro propio plan financiero de contingencia. Hoy hablaremos de una estrategia defendida por algunos de los mejores gestores de fondos de inversión, como Mark Mobius, la combinación en nuestra cartera de oro y acciones con dividendo creciente.

El oro, un activo imprescindible en cualquier cartera de inversión Si aprecias dormir bien por las noches, el oro puede ser mucho más efectivo que la valeriana. Si analizamos la cotización del oro en los últimos 20 años, nos daremos cuenta del excelente desempeño que ha tenido este valor refugio en todas las coyunturas financieras posibles, tanto en bonanza como en recesión. Y si nos fijamos en el precio del oro este año, que ha llegado a superar los 1500 dólares, nos damos cuenta de que el oro nunca defrauda, especialmente en tiempos de turbulencias.



Hay también otro aliciente que no había antaño a la hora de lanzarse a la inversión en oro: la facilidad de adquirirlo y de vigilar de cerca nuestra inversión. Por ejemplo, gracias a las nuevas tecnologías, podemos seguir la cotización del oro en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a internet. Al poder conocer el precio del oro en tiempo real, podemos incluso hacer operaciones de compraventa con mayor frecuencia que cuando esto era una quimera. Además, ya no es necesario preocuparnos por la custodia. Podemos tener nuestro oro custodiado por alguna empresa especializada o exponernos a las variaciones del precio del oro mediante algún índice sintético que lo replique que nos libra de la adquisición física de este metal precioso.



Las acciones, que tengan dividendos crecientes en tiempos de incertidumbre Quizá más de un lector esté sorprendido de ver incluida en este artículo la renta variable dentro de una estrategia inversora defensiva, pero lo cierto es que, si elegimos el tipo adecuado de acción, podremos llevarnos gratas sorpresas .

Si hacemos una selección cuidadosa, incluso en tiempos de crisis algunas acciones pueden, en el peor de los casos, seguir manteniendo su rentabilidad y, en el mejor de los casos, darnos alegrías. Hablamos de las acciones con dividendo creciente, es decir, aquellas que cada año pagan un dividendo mayor que el año anterior. Hay incluso empresas que llevan más de dos décadas aumentando su dividendo.



En estas acciones, lo que importa no es el precio de adquisición, sino la renta pasiva que nos producen mediante sus dividendos. Además, tras una selección de las mejores, nos quedaremos con solo aquellas empresas que lleven aumentando dividendos año tras año durante el mayor número de años posible. Con este nuevo enfoque bursátil, ya no dependemos tanto de los vaivenes de los precios, sino del dinero que recibimos cada año en nuestra cuenta de inversión en concepto de dividendos.



En definitiva, una estrategia defensiva que combine la seguridad que aporta el oro como valor refugio en sinergia con el dinamismo que ofrece la exposición al mercado bursátil puede ser nuestro acorazado perfecto para no hundirnos cuando soplen con fuerza los vientos de recesión. En el peor escenario posible, sufriremos pérdidas contenidas o mínimas. Y en el mejor escenario posible, obtendremos ganancias menos suculentas que con estrategias más agresivas, pero viviremos sin agobios.