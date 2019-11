VASS y BRAINTRUST se alían para mejorar la eficiencia de sus clientes con soluciones globales end to end Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:58 h (CET) Ambas compañías firman un acuerdo estratégico con el objetivo de ofrecer a sus clientes soluciones que les permitan desarrollar su proceso de transformación desde la identificación de la necesidad hasta la definición y posterior implantación del plan La empresa líder en soluciones digitales VASS y la firma de consultoría especializada en estrategia e inteligencia competitiva BRAINTRUST han sellado una alianza estratégica con vocación indefinida para ofrecer a sus clientes soluciones globales end to end con las que mejoren su competitividad y eficiencia.

Tras este acuerdo, de alcance internacional, ambas compañías buscan dar respuesta a las nuevas necesidades ofreciendo a las empresas y a sus clientes soluciones con las que acompañarlos durante su proceso de transformación digital, desde la identificación de la necesidad hasta la definición, posterior diseño e implantación de la solución.

'Con esta alianza, reforzamos nuestra estrategia de crecimiento a través de acuerdos con socios que complementan nuestra capacidad, posicionamiento y propuesta de valor', señala Javier Latasa, presidente de Grupo VASS, sobre el acuerdo con BRAINTRUST, firma con la que VASS lleva trabajando durante este último año y con la que ahora sella esta alianza para fomentar e incrementar casos de éxito conjuntos.

En ese sentido, Juan Bosco de la Rocha, CEO de BRAINTRUST, destaca que 'ambas empresas aspiran a convertirse en el referente del mercado para la transformación de los negocios, con soluciones globales que nos permitan poner al servicio de los clientes todo el potencial que ofrece la implementación de las soluciones que de aquella se deriven'.

Ante ello, sendas compañías han decidido aunar fuerzas y establecer una estrategia conjunta con la que sus clientes puedan beneficiarse del amplio bagaje y conocimiento tanto de BRAINTRUST como consultora especializada en estrategia e inteligencia competitiva, como de la solvencia de VASS a la hora de definir, diseñar e implementar soluciones de negocio y tecnológicas mediante metodologías ágiles.

VASS es una empresa española de capital 100% privado, líder en soluciones digitales y con oficinas en España, Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Holanda, México, Perú, UK y USA. Con una plantilla superior a las 2.000 personas, basa su estrategia en la excelencia del talento que integra la compañía, en la innovación y en la colaboración con los líderes tecnológicos del mercado. Sobre estos fundamentos, VASS ha construido un ecosistema único de marcas junto a Nateevo, Serbatic y vdSHOP que, con su metodología propia agile VASSXtreme, cubren todo el ámbito de la transformación digital, desde la estrategia a la operación ayudando a sus clientes a transformar las oportunidades en negocio. Gracias a este modelo, VASS es una empresa que crece a doble dígito por año. Como muestra de su compromiso con la sociedad, destina el 2% del profit y los trabajadores el 1% de su tiempo a acciones solidarias.

BRAINTRUST es una multinacional española especializada en consultoría estratégica, inteligencia competitiva, experiencia de cliente y estudios y modelización cuantitativa, cuenta con 17 años de experiencia y un equipo de más de 70 profesionales, así como un aval de más de 1.500 estudios y proyectos realizados en 14 países de Europa, Latam y USA. Presente en los sectores telco, banca, seguros, energía, industria, alimentación, retail y turismo, su sede central está ubicada en Madrid, contando con oficinas a nivel internacional en Argentina, Chile, Brasil, Perú y México.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.