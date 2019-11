Café ecológico y de comercio justo en el Gran Hotel Inglés Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:44 h (CET) Uno de los establecimientos icónicos de la capital presenta y ofrece en exclusiva la gama ecológica y de comercio justo de Supracafé, recolectado por la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC), víctimas del conflicto armado colombiano El que fue el primer hotel de lujo de Madrid y lugar de descanso de intelectuales de la talla de Valle-Inclán, Clarín, Galdós y Virginia Woolf se reinventa y adapta a las necesidades del SXXI. El Gran Hotel Inglés se complace en ser el primer hotel de España que ofrece a sus clientes la gama de café ecológico AMUCC de Supracafé, un café que además de delicioso, es solidario.

Detrás de esta exquisita bebida producida a más de 1.700 metros en el Departamento del Cauca en Colombia, se encuentran mujeres caficultoras, víctimas del conflicto armado de su país, que trabajan para asegurar la producción de un café de alta calidad, muy aromático y con notas a frutas dulces, cacao, panela y frutos secos (almendra, avellana).

Un proyecto que no solo cuenta con la doble certificación (ecológico y comercio justo), sino que sigue de forma paralela un programa de reforestación y cuidado del medioambiente. Todo ello posible gracias a la asistencia y seguimiento técnico de TECNICAFÉ, Parque Tecnológico de Café. Además, SUPRACAFÉ es de momento la única empresa española reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dentro de su proyecto Business Call to Action, el cual promueve y reconoce a las compañías que realizan negocios inclusivos con personas en la base de la pirámide de la pobreza. En el caso de Supracafé, su trabajo junto a la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC) en el cultivo y recolección de su nueva gama de café ecológico con sello Fairtrade le ha valido este reconocimiento.

Más de 200 familias han podido mejorar su calidad de vida gracias a este programa impulsado por AMUCC que ahora cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), lo que supondrá un incremento en el número de caficultoras. Un proyecto que pone en alza los valores y el trabajo en equipo para lograr grandes cosas.

Gran Hotel Inglés es el primer establecimiento en apoyar esta labor, y su delicioso café se puede degustar en sus históricos salones.

Vídeos

Café Mundi - AMUCC



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.