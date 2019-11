NTT Ltd. y SES se asocian para prestar servicios de gestión de carrera en la competición deportiva Isla de Man TT Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:50 h (CET) El proveedor de servicios de tecnología global y el operador satelital líder a nivel mundial implementan una plataforma de seguimiento y datos para mejorar la seguridad y aportar sus conocimientos digitales al emblemático evento motociclista El Departamento de Empresa del Gobierno de la Isla de Man, titular de los derechos de las carreras TT Isla de Man, anuncia la adjudicación a NTT Ltd., proveedor líder de servicios de tecnología a nivel mundial, de un contrato de cinco años para implementar una plataforma de gestión de carrera en tiempo real para la competición motociclista TT Isla de Man.

NTT Ltd. trabajará en colaboración con SES, un operador satelital con sede en Luxemburgo que ya proporciona la interfaz para las cadenas de radiodifusión del TT. Aunque en principio se ha preparado para proporcionar al organizador de la carrera el control de cronometraje en directo e información de posiciones, la plataforma tendrá también capacidad para mejorar la experiencia visual de la carrera y atraer a una nueva generación de seguidores con conocimientos sobre tecnologías digitales.

La plataforma hará uso de los servicios en la nube de Amazon AWS para recopilar datos en tiempo real desde los distintos vehículos del evento y cualquier punto alrededor del circuito, que estarán disponibles para los seguidores de la carrera a través de sitio web oficial iomttraces.com. Esta plataforma facilitará servicios de seguimiento en tiempo real para los coches de pista, travelling marshals (jueces de carrera) y las motos de los pilotos, en una de las competiciones deportivas más exigentes del mundo. El contrato también ofrecerá cobertura a las Classic TT Races y el Manx Grand Prix, pruebas todas que tienen lugar alrededor del mítico circuito TT.

Se espera que el nuevo sistema de cronometraje por GPS en tiempo real esté disponible para la carrera TT de 2021. Este sistema dispondrá de la tecnología más innovadora en la actualidad para hacer el seguimiento de las motos de carreras a velocidades de más de 200 millas por hora (322 km/h) en tiempo real y con una precisión de posición de hasta 10 cm en el TT Course. El sistema cuenta con altas velocidades de actualización, es enormemente preciso y posee un nivel de exactitud de una milésima de segundo. Sus modelos de vanguardia en materia de aprendizaje automático mejorarán la seguridad y en el futuro dispondrán del potencial para poder predecir los momentos clave de la carrera.

Además, se ha implementado una red móvil 4G para trasladar la información de carrera desde los vehículos en tierra, a los espectadores de la prueba a través de la plataforma digital. Tradicionalmente, las soluciones para eventos deportivos usaban para el cronometraje por GPS, una red propietaria que cubría el circuito. En el caso del emblemático circuito TT Course, sus 61 km de longitud, que atraviesan poblaciones, valles, bosques y una montaña, no habrían hecho factible aplicar este enfoque tradicional.

NTT Ltd. es ampliamente reconocido por ser socio tecnológico del Tour de Francia, y recientemente ha renovado hasta 2024, su asociación con Amaury Sport Organization (A.S.O.), el organizador de este famoso evento ciclista. Ambas organizaciones han liderado el uso de tecnología avanzada en el mundo del ciclismo, demostrando cómo el uso de los datos puede revolucionar verdaderamente la experiencia de los aficionados a este deporte.

NTT Ltd. ha llevado a cabo las pruebas preliminares del sistema de seguimiento entorno al circuito TT y su objetivo es suministrar el nuevo servicio para la carrera TT Isla de Man 2021. Entre los servicios que prestará NTT Ltd., se incluyen la inscripción y registro de los pilotos en la carrera, el seguimiento en directo de todas las motos de los participantes, así como los vehículos no participantes, que incluyen vehículos de pista, camiones escoba, ambulancias y las motos de los travelling marshal (jueces de carrera).

Laurence Skelly, del Departamento de Empresa del Gobierno de la Isla de Man, declaró, “Al trabajar con NTT Ltd. y SES, tenemos la posibilidad de mejorar la seguridad general en el evento haciendo el seguimiento de todos los vehículos en el circuito TT en tiempo real. Esta solución también alberga el potencial para revolucionar el modo en el que aficionados de todo el mundo disfrutan las TT Races y nuestros eventos entorno al circuito TT. Los espectadores pronto podrán seguir la carrera en tiempo real, y estar al tanto de todo lo que acontezca de interés en la carrera a medida que sucede. Esperamos que este sea un excelente caso de uso para futuros proyectos de ciudades inteligentes”.

Andrew Coulsen, CEO de NTT Ltd. Europa, comentó, “Hemos evolucionado nuestra innovadora tecnología para dar respuesta a los desafíos geográficos, logísticos y físicos que involucra el suministro de información de seguimiento en una carrera de montaña. La capacidad de nuestra tecnología se ha probado en el Tour de Francia y el Tour de Yorkshire, y ahora esperamos desarrollar una estrecha colaboración con la administración gubernamental de la Isla de Man para proteger a los participantes y espectadores, así como para acercar a los seguidores de esta carrera TT a la primera fila de la acción.”

Deepak Mathur, vicepresidente ejecutivo de Global Sales para SES Video, afirmó, “NTT Ltd. y SES mantienen una relación de largo recorrido en materia de colaboración en numerosos proyectos. En el caso de las carreras TT, nuestra responsabilidad es emitir las imágenes del evento por todo el mundo a través de nuestros satélites, y la asociación con NTT Ltd. implica que podemos proporcionar una solución integral que marque la diferencia en cuanto al modo en el que los aficionados pueden disfrutar la TT Race. Estamos encantados de ayudar al Gobierno de la Isla de Man a demostrar la valía de la tecnología digital de vanguardia en un escenario mundial.”

La TT Race está destinada a convertirse en el primer caso de uso de alto perfil para la red móvil de próxima generación en la Isla de Man, preparando el camino y estableciendo el estándar para futuros proyectos de IOT en la isla, y en todo el mundo.

