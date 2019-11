Cad.42 Sistema Inteligente de Seguridad Laboral Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:27 h (CET) Site and Field innova en la Seguridad Laboral Preventiva y Eficiencia en Productividad en Obra La seguridad laboral en obra está padeciendo grandes avances con la conectividad gracias a la revolución de internet.

Cad.42 es una nueva herramienta tecnológica que está suponiendo un revulsivo en innovación en prevención de riesgos laborales.

El sistema Cad.42 permite la geolocalización de los trabajadores mediante los equipos de protección individual (EPI) que estos utilizan. Cad.42 es la marca que engloba un conjunto de soluciones para el mundo de la prevención en la obra, pero que también tiene una gran repercusión en cuanto al incremento de la productividad en obra, facilitando una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales.

La geolocalización permanente y la monitorización en tiempo real permite al personal técnico organizar mejor la producción y es que la eficiencia del sistema de geolocalización es muy precisa: 30 centímetros, tanto en interior como en exterior.

Site and Field, una de las constructoras internacionales líderes en el mercado de la construcción propone la siguiente gama de productos CAD.42

Productos de la gama CAD.42

Estos son los novedosos productos que conforman el sistema Cad.42 de seguridad y productividad.

- Boitier42 y Elsa42

Son dispositivos de geolocalización que cuentan con un botón de SOS. Esto permite al operario en peligro alertar a los servicios de emergencia cuando sea necesario. Es un gran aliado en los trabajos en lugares remotos o en solitario.

Boitier 42 es un dispositivo de mano.

Elsa42 está integrado en una pulsera especial. Ambos están dotados de un sistema de detección de caída e inclinación.

- Vest.42

El chaleco reflectante es uno de los EPI de seguridad más utilizado en las obras.

El modelo vest.42 está dotado de un equipo de geolocalización que permite actuar a los equipos de seguridad de una forma rápida en caso de accidente. También aporta información a los responsables para organizar el trabajo dentro de la obra.

- Plataforma en nube Field Tracker

Todos los dispositivos de geolocalización son controlados desde esta plataforma online. Los operarios son representados mediante un sistema de integración BIN que reproduce una maqueta completa de toda la obra.

En la aplicación se pueden identificar con gran precisión todos los recursos y toda la información se visualiza en tiempo real.

- Piros.42

Con el sistema Piros.42 se puede tener todos los objetos conectados a la plataforma Field Tracker. Con ella se pueden localizar los elementos de protección como vallas de seguridad o conos y también las diferentes maquinarias.

Así se puede detectar si un operario se encuentra en la trayectoria de una máquina excavadora, por ejemplo.

Análizar datos con Cad.42

Con la monitorización de los recursos en la obra se adelanta a situaciones de peligro y se planifica mejor la seguridad en la obra. También se pueden elaborar informes de productividad de los diferentes recursos humanos y materiales.

La información se hace con total garantía del anonimato de los operarios, cumpliendo la normativa de protección de datos.

Premios conseguidos por Cad.42

El sistema Cad.42 ha conseguido los premios más importantes a la innovación en seguridad:

Premio “Safety Digitalization”, Sacyr Challenge 2019

Premio 5G Orange, Vivatech 2019

Premio en la categoría “Plan Build” de la StartUp Europe Awards, 2019

Finalista en el EDF Pulse 2018 Está claro que la innovación tecnológica hace la vida más fácil en multitud de sectores, pero en el ámbito de la seguridad laboral es especialmente útil e importante. Con el sistema Cad.42, la productividad y la prevención de riesgos se verán incrementadas haciendo del lugar de trabajo un lugar más amable y seguro.

Para más información puede contactar con Site and Field, empresa de construcción destacada en España, con proyectos nacionales e internacionales y propuestas en innovación para la construcción como las termopiscinas o el Cad.42 Sistema de Seguridad Inteligente.

