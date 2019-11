La Real Academia de Ingeniería entrega los Premios "Jóvenes Investigadores 2019" Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 15:38 h (CET) Jesús Alonso-Zárate ha sido galardonado con el premio "Agustín de Betancourt y Molina" por sus contribuciones a la Ingeniería de Telecomunicación en el ámbito del Internet de las Cosas La Real Academia de Ingeniería ha entregado los Premios “Jóvenes Investigadores 2019” en su 10ª convocatoria.

El ingeniero de telecomunicación, Jesús Alonso-Zárate, del Centro Tecnológico de Comunicaciones de Cataluña (CTTC) y profesor asociado en la Universitat Pompeu Fabra, ha sido galardonado con el Premio “Agustín de Betancourt y Molina”, por sus contribuciones a la Ingeniería de Telecomunicación en el ámbito del denominado Internet de las Cosas. En este sentido, la Comisión de Premios de la Real Academia de Ingeniería ha valorado la relevancia de su trayectoria como avalan sus indicadores en las actividades investigadoras que ha llevado a cabo y, en particular, en lo relativo a las publicaciones realizadas, dirección de proyectos europeos y nacionales, patentes en explotación e invitaciones recibidas en foros internacionales.

Por otro lado, el Premio “Juan López de Peñalver” se ha entregado a Raúl Guanche García, ingeniero de caminos, canales y puertos, en representación del Grupo de Ingeniería Offshore y Energías Marinas del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, por sus contribuciones al estudio e investigación en el campo de las estructuras flotantes para aplicaciones civiles. En este caso, la Comisión de Premios de la Real Academia de Ingeniería ha valorado la trayectoria del equipo, y en particular del Doctor Raúl Guanche, por los resultados alcanzados en colaboración con la industria tanto nacional como internacional. Actualmente, el grupo es un referente europeo en plataformas eólicas flotantes y fijas, habiendo desarrollado en este campo nuevas técnicas recogidas en los estándares recientemente publicados por organismos de referencia como DNV.

El académico representante de la Comisión de Premios de la Real Academia de Ingeniería ha sido el responsable de hacer entrega de ambos premios a los galardonados durante el acto que se ha celebrado en la Academia.

Del mismo modo, en reconocimiento a sus contribuciones a la Ingeniería, Antonio Colino, presidente de la Real Academia de Ingeniería ha sido el responsable de entregar la medalla a:

David Díaz Reigosa, ingeniero industrial especialidad eléctrica y actual profesor titular de la Universidad Oviedo, por sus contribuciones a la gestión energética, así como al diseño y control de máquinas eléctricas.

Sergio Cicero González, ingeniero de caminos, canales y puertos y actualmente catedrático del Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería y Metalúrgica en la Universidad de Cantabria por sus contribuciones a las técnicas actuales de análisis de la fractura y resistencia a la fatiga, su elevado número de publicaciones indexadas y su involucración en la transferencia de tecnología con la creación de una empresa.

Ramón González Sánchez, ingeniero informático, fundador de la empresa Robonity, con sede en Almería, por sus contribuciones innovadoras en el ámbito de la robótica. Una de sus aportaciones destacadas ha sido en la robótica móvil, resultado de sus trabajos en el MIT, como es el caso de un robot de operación en Marte u otro para gestionar explotaciones agrícolas y actualmente operativo.

Raquel Lebrero Fernández, ingeniera industrial especialidad química, y actualmente profesora titular de la Universidad de Valladolid, por sus aportaciones a los estudios medioambientales tales como procesos biológicos para la purificación del aire, conversión de biogás a productos de valor añadido, valorización energética de residuos y sistemas integrados de depuración de biogás y producción de biocombustible y tratamiento de aguas residuales con tecnologías de microalgas.

Ahmad Shahzada, M.Sc. in Materials Chemistry y actualmente profesor de Ikerbasque, por sus contribuciones al diseño racional de materiales para la conversión de energía fotovoltaica, conservación y almacenamiento, área en la que ha destacado con múltiples publicaciones, patentes, dirección de proyectos e invitaciones a foros internacionales.

Eduardo de la Guerra, ingeniero industrial especialidad Mecánica-Máquinas y actualmente Jefe de Proyectos del Departamento de Innovación de Talgo por sus contribuciones en calidad de director de proyecto de los sistemas caja ligera, rodal ligero, rodal motorizado, energías alternativas para la tracción y sistema de elevación de cajas dentro de la empresa TALGO.

Carlos Julián Martín Arguedas, ingeniero de telecomunicación y actualmente CEO de Somax Systems S.L y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, por su desarrollo de arquitecturas software y hardware eficientes para el procesamiento de imagen ultrasónica, que han dado como resultado la arquitectura que conforma el Echophone, producto que comercializa la empresa anteriormente mencionada.

Sergio Navalón Oltra, ingeniero industrial especialidad química y actualmente profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, por su amplia actividad investigadora realizada y en particular por sus contribuciones al desarrollo de nuevos materiales como catalizadores y su aplicación en entornos industriales y medioambientales.

