'Ver para Crecer' celebra el Día Universal del Niño con una nueva acción en Pamplona

Catorce voluntarios, ocho de ellos ópticos-optometristas, les practicaron un completo examen óptico, de manera que los 75 que necesitaron gafas, las van a recibir nuevas, hechas ex profeso para su graduación y con la montura que eligieron, entre una amplia selección El proyecto Ver Para Crecer (VpC) regresaba ayer a Pamplona para revisar la visión de un centenar de personas, cincuenta de ellos niños y niñas, en riesgo de exclusión social, en horario de mañana y tarde. Este proyecto, que implica a la Fundación Cione Ruta de la Luz y a la iniciativa Vision For Life de Essilor, lleva cinco años recorriendo diferentes ciudades españolas para, de la mano de entidades de servicios sociales que trabajan sobre el terreno, acercar la salud visual a personas que, coyunturalmente, se ven obligadas a postergarla, priorizando sus recursos para emplearlos en otras cuestiones. “Siempre ponemos el acento en la salud visual de los niños y niñas, pero hoy especialmente, por ser el Día Universal del Niño”, explicaba Cristina López-Mora portavoz de Ver Para Crecer, a propósito de la fecha de la efeméride mundial en la que se organizó la acción, en cuyo origen está preservar sus derechos y también garantizar su salud.

La de este 20 N ha sido la trigésimo quinta acción sobre el terreno de VpC, y la quinta en Pamplona. Hasta ahora el proyecto ha revisado la vista a más de 3.000 personas en riesgo de exclusión social, y entregado 2.000 gafas nuevas a quienes las necesitaron. El proyecto apoyó, por segunda vez, la labor que lleva a cabo el Hospital San Juan de Dios en la capital navarra. Con anterioridad, VpC había revisado visualmente a beneficiarios/as de Fundación Xilema, en otras dos ocasiones, y de Comedor Solidario Paris 365. De forma previa, los responsables de servicios sociales del Hospital habían lanzado una convocatoria, además de a sus propios pacientes, a personas con las que trabajan en las asociaciones Xilema, Gaztelan, Sei, Salhaketa, AGN La Majari, Javier Elcano, Itxaropen Gune-Lugar de Esperanza, Kamira, Hermanas Hospitalarias y Nuevo Futuro, y a varios centros de salud de Pamplona, haciendo red.

Después de llevar a cabo las revisiones a 107 personas, fueron 75 los beneficiarios/as que necesitaban gafas. Las recibirán nuevas, en el plazo de un mes, aproximadamente, y de manera gratuita. Todos pudieron elegir entre un amplio muestrario de monturas, para “además de ver mejor, algo fundamental en la vida y en la enseñanza, si tenemos en cuenta que el 80% de la información que recibe el cerebro llega a través de los ojos, verse mejor”, añadía Cristina.

Una de ellas fue R. C. una mujer de 30 años, con dos dioptrías y media de miopía en cada ojo, que había roto las últimas que había usado hace algo más de un año. “Pese a no ser una graduación extraordinaria, ni inusual, para ella resultaba incapacitante”, explica Pedro Duc, uno de los ópticos-optometristas que cedió ayer de manera voluntaria su jornada laboral para la causa. “No puedo rellenar impresos, y por lo tanto me siento menos capaz para encontrar trabajo, no puedo ver la tele, no reconozco a la gente por la calle, y no la saludo...”, así enumeraba R.C. los problemas que le ocasiona la miopía. Cuando reciba sus gafas -eligió unas de pasta rojas- podrá volver a conducir, “porque aunque viejo, tengo coche”, y optará con ello a poder desempeñar una mayor variedad de trabajos, e incluso alguno que exija desplazamientos. Estaba emocionada. “No puedo hablar, para mí, unas gafas significan mucho, han sido mi regalo de Navidad adelantado. Estoy agradecidísima, y me gustaría que se supiera”, decía.

Para el hospital San Juan de Dios, la ayuda visual que proporciona VpC es muy necesaria. “Hace mucha falta, y no sólo por el hecho de la salud visual, sino también porque algunos malestares físicos, de espalda por ejemplo, tienen su origen en realidad en problemas de visión. Necesitamos nuestros ojos para todo”, decía Marisa Pardo, coordinadora de HSJD, quien además, agradecía el gesto de los ópticos, cediendo, de manera altruista, su jornada laboral a la causa de VpC.

'Ver para Crecer' se apoya en profesionales de los servicios sociales de diferentes ONG y Fundaciones. Hasta la fecha, la iniciativa ha apoyado, con revisiones visuales y entrega de gafas a quienes las necesitaron la labor de Aldeas infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona), REMAR (Madrid) y Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Valencia), Acción Social Nazaret (Alicante), Fundación Jesús Abandonado (Murcia), CaixaProinfancia (Tenerife), Cruz Roja en Loja (Granada) y Fundación ADUNARE, Fundación El Tranvía y CaixaProinfancia (Zaragoza) sólo en estas campañas 'in situ', habiendo entregado a todos aquellos beneficiarios que lo necesitaron sus gafas nuevas.