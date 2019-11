Speedy detecta un aumento de las revisiones de vehículos al no perder garantía en talleres independientes Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 14:34 h (CET) Según datos de la red de talleres Speedy, desde la entrada en vigor de la ley que permite mantener la garantía de los vehículos al llevarlos a talleres no oficiales, ha aumentado el número de visitas, y por tanto, las revisiones que se realizan a los coches. Esta ley ha permitido a los conductores ahorrar en sus revisiones hasta un 40% Desde Speedy explican que hoy en día los conductores pueden elegir a qué taller acudir para realizar la revisión de su coche. Esto ha favorecido que en España haya aumentado el número de revisiones anual por coche, lo que ha supuesto una mejora del parque móvil.

Y es que el nuevo Reglamento (UE) nº 461/2010 de la Comisión, de 27 de mayo de 2010, sanciona conductas de monopolio del mercado que limitaban la libertad de elección del cliente. Este reglamento va en contra de aquellas prácticas en las que se obligaba al conductor a acudir al taller oficial de la marca, restringiendo así los derechos de libre elección de los usuarios.

Desde Speedy explican que si un usuario lleva su coche a un taller no oficial no perdería la garantía del fabricante. Es decir, la garantía puede sellarse también en los propios talleres de la cadena, siempre que se siga exactamente el libro de mantenimiento oficial del fabricante. La red francesa de talleres de mecánica rápida cuenta con todas las herramientas y la experiencia de más de 40 años para poder hacer la revisión de cualquier marca. Prueba de ello, es el reconocimiento que acaba de lograr por sexto año consecutivo en Francia con el Premio al Servicio al Cliente.

Recambios oficiales en talleres independientes

Uno de los aspectos que más preocupa a los conductores es el hecho de conseguir recambios oficiales en talleres que no sean de la marca. En este sentido, Speedy explica que desde el 1 de junio de 2010, las marcas están obligadas a suministrar a todos los talleres independientes tanto los recambios originales para cualquier reparación, avería o mantenimiento como los equipos de diagnóstico y utillaje, las máquinas que permiten el diagnóstico de averías electrónicas. Por eso, la cadena Speedy trabaja solo con primeras marcas y piezas OEMS.

Así, medidas tradicionales como los libros del fabricante con los sellos oficiales de la marca dejan de ser obligatorios. Será el cliente quién decida en qué taller realizará sus respectivas revisiones, sin importar que sea el taller oficial de la marca de su vehículo manteniendo la garantía del fabricante.

Acerca de Speedy

Speedy cuenta con una red de talleres de mecánica rápida multimarca, con más de 40 años de experiencia, llega a España de la mano de T&S AUTOMÓVIL S.A.U. como Master Franquiciado de la marca Speedy en España y Bridgestone como propietario de la marca Speedy. Este proyecto está respaldado por Speedy y Total, actores de larga experiencia y prestigio en el sector de la posventa del automóvil.

Con más de 500 talleres en Francia, así como en otros puntos del extranjero, hacen que la red Speedy sea líder incuestionable en el mercado especializado del mantenimiento y la reparación de automóviles.

T&S Automóvil SAU, sociedad con sede social ubicada en Madrid, es una empresa que forma parte del Grupo Total.

