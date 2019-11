Allianz Partners lanza sus servicios online para la gestión de la asistencia Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 13:06 h (CET) Allianz Partners es la primera compañía en lanzar servicios online para la gestión de la asistencia de sus viajeros asegurados y redefine así los estándares de la industria en la edad digital Gracias a su avanzada tecnología, Allianz Partners cuestiona el rol tradicional de una aseguradora para anticiparse a las necesidades de los viajeros. En esta línea, se ha creado una nueva serie de herramientas ya disponibles en algunos países y que poco a poco se irán implementando en todo el mundo, incluido en España y que revolucionan la experiencia integral del viajero. Estas herramientas garantizan protección en en circunstancias clave del viaje para que el viajero disfrute de una atención excelente y un servicio fluido, inmediato, sin que en la mayoría de los casos tenga incluso que solicitor la asistencia.

Digitalización simplificada

Digitalizar el servicio no significa exclusivamente desarrollar una nueva App para el móvil; significa aportar sencillez y practicidad al cliente. Esto se refleja, por ejemplo, en la simplificación que ha llevado a cabo Allianz Partners para evitar procesos desagradables o frustrantes al cliente como presentar una reclamación o solicitud. El nuevo diseño de su portal web accesible desde el móvil, enriquecido con herramientas específicas para los socios de Allianz Partners, permite que los clientes presenten una solicitud, controlen en tiempo real el status de su gestión y reciban directamente sus reembolsos casi de manera inmediata.

Protección todo-en-uno

La protección de Allianz Partners es cómoda, intuitiva y con el principal objetivo de mejorar la experiencia del viajero. Tiene en cuenta las diferentes fases del viaje, las situaciones de emergencia que puedan darse y su cobertura incluye:

Guía de viaje: proporciona información importante sobre seguridad y salud de manera previa al viaje y permite crear alertas personalizadas que ayudan al cliente a estar preparado y a viajar seguro.

Beneficios proactivos: proporciona beneficios inmediatos al cliente en caso de que sufra un retraso en su viaje mientras espera en el aeropuerto o estación de tren o autobús. Estos beneficios pueden utilizarse, por ejemplo, en compras o catering del aeropuerto.

Acceso inmediato al servicio de atención de emergencias a través de la geolocalización. Allianz Partners ayuda a localizar los servicios pre seleccionados más cercanos y obtiene respuesta de las autoridades locales, policía, bomberos, emergencias, etc.

Alertas de seguridad y vigilancia: proporciona una guía de seguridad con geo localización en tiempo real. Ej. Tifones, inundaciones, terremotos, ataques terroristas, etc.

Joe Mason, Director de Marketing de Viaje de Allianz Partners comenta: “Revolucionamos los estándares de la industria e innovamos constantemente según evolucionan las expectativas de los clientes. Cada una de las experiencias de nuestros viajeros es única y nuestro compromiso en Allianz Partners es proveer a nuestros socios con las mejores soluciones para superar siempre las expectativas de los nuestros clientes en sus viajes”.

“La innovación tecnológica ha creado nuevas oportunidades. Los consumidores buscan experiencias inmediatas, respuestas proactivas y rápidas. Actualmente, contamos con datos en tiempo real para proveer seguridad y vigilancia en el corto plazo y herramientas como el “machine learning” o aprendizaje automático para proporcionar servicios al cliente con una mayor rapidez. Esto nos permite aportar un grado de personalización superior en nuestros servicios.” añade Vinçent Luna, Director de Innovación en Viaje de Allianz Partners.

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes. Para más información visitar www.allianz-assistance.es

