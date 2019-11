Los finalistas a los Premios Titanium de Fun & Serious recogen lo mejor de la creación internacional

El shooter de acción-aventura de Remedy, Control, acapara el mayor número de nominaciones, 6, mientras que el título francés de ambientación medieval A Plague Tale: Innocente (Asobo) y la última propuesta de Kojima, Death Stranding, le siguen de cerca con 5. Los tres títulos concurren al Mejor Juego del Año junto a Sekiro: Shadows Die Twice y Star Wars: Jedi Fallen Orden (ambos con tres nominaciones en distintas categorías) Fun and Serious Game Festival acaba de hacer públicos los nominados a los 16 Titanium que este diciembre y según diversas categorías, reconocerán los mejores videojuegos de 2019. La lista incluye títulos imprescindibles, grandes revelaciones del año y algunas sorpresas, tanto nacionales como internacionales. Será solo el próximo 9 de diciembre cuando se revelarán los triunfadores en la gala de clausura del festival. Esa misma noche, recogerán sus Titanium Honoríficos cuatro iconos del sector, la compositora japonesa Yoko Shimomura (Kingdom Hearts), el ex Director Creativo de Naughty Dog Bruce Straley (Uncharted, The Last of Us), el ex director de IdSoftware Tim Willits (Doom, Quake, Rage) y el videpresidente de Propiedad Intelectual de Riot Games Greg Street (League of Legends y otros cinco nuevos juegos apenas anunciados). El palmarés histórico de Titanium honoríficos recoge auténticas leyendas del sector como Jeff Kaplan, Jordan Mechner, Tim Schafer, Yuji Naka, Alexey Pajitnov, Warren Spector, Peter Molyneux, Brenda Romero, Jade Raymond y Fumito Ueda.

Control, un videojuego de disparos y acción-aventura desarrollado por Remedy Enterntainment y distribuido por 505 games, es el título que más candidaturas acapara, seis [Game of the Year, Mejor Arte, Mejor Diseño de Juego, Mejor diseño Narrativo, Mejor juego de aventuras y Mejor banda sonora].

Muy de cerca le siguen dos títulos que, pese a su ambientación diamentralmente opuesta, la Francia medieval y la distopia futurista en que se mueve Sam Porter Bridges, comparten tonos oscuros y desbordante creatividad. La gran relevación de Asobo, A Plague Tale: Innocence. Y la última aclamada propuesta de Kojima, Death Stranding optan a cinco Titaniums.

Otros títulos predilectos del jurado que ha elaborado la ‘short-list’ de finalistas resultan Sekiro, con el guerrero desfigurado, el Lobo de un solo brazo, que se enfrenta a los samuráis como protagonista, Luigi´s Mansion 3, Star Wars Jedi Fallen Orden y el español Blasphemous [los cuatro títulos con 3 nominaciones].

La entrega del célebre fontanero que explora un hotel embrujado es uno de los cinco candidatos a hacerse con el Titanium al Mejor Diseño Artístico, junto a Control, A Plague Tale y los españoles Gris y Blasphemous.

El cuarteto de juegos que compiten al Mejor Diseño de Juego, incluye a cuatro de los candidatos a mejor juego: Control, Sekiro, A Plague tale y Star Wars Jedi Fallen Orden.

Mientras que las quinielas para el Titanium al Mejor Diseño Narrativo incorporan, junto a Control, Death Stranding y A Plague Tale, dos títulos muy bien valorados por la crítica, el videojuego de plataformas Life is Strange 2 (Dontnot, Square Enix) y Telling Lies, un videojuego narrativo a la caza de mentirosos creado por Sam Barlow.

Además, se seleccionará el Mejor título Indie del año, una categoría en que concurren Blasphemous, Disco Elysium, Baba is you, Untitled Goose Game y Wargroove.

Durante la gala, cinco Titanium reconocerán los títulos mejor logrados en cada género: Así, el Titanium al Mejor Juego de Aventura [A Plague Tale, Control, Death Stranding, Luigi's Mansion 3, Star Wars: Jedi Fallen Order], Acción [Sekiro, Borderlands 3, CoD: Modern Warfare, Metro Exodus, Gears 5], Mejor RPG [Fire Emblem: Three Houses, The Outer Worlds, Kingdom Hearts 3,Disco Elysium, Greedfall], Familiar/Social [Super Mario Maker 2, Pokémon Escudo y Espada, Tetris 99, Luigi's Mansion 3 y Just Dance 2020, como finalistas] y Mejor videojuego Deportivo [NBA 2K20, FIFA 20, eFootball PES 2020, F1 2019 y Grid, en la shortlist].

Los premios Titanium se fijan, asimismo, en el mejor desarrollo nacional de 2019, una categoría para la que se han definido cinco finalistas: Blasphemous, Blacksad. Gris y They Are Billions.

Los candidatos a la Mejor Banda Sonora son, por su parte, Jonathan Eng Sayonara por Wild Hearts; Casey Edwards por Devil May Cry 5: Petri Alanko por Control; Yoko Shimomura por Kingdom Hearts 3 y Ludvig Forsell por Death Stranding.

La Mejor Interpretación en castellano se decidirá entre Carlos di Blasi, que da vida al oscuro Sam Porter Bridges en Death Stranding; Claudio Serrano, que presta su voz a Deacon St John en Days Gone; Gabriel Jiménez, que encarna a John Blacksad en Blacksad Under The Skin; Olga Velasco, en el rol de Kait Diaz en Gears 5 y Guillermo Romero por Nomad en Ghost Recon.

También en la gala de clausura del Festival se entregará el Titanium al Mejor Serious Game (un premio directo) así como los galardones FS Play al título más innovador y al Mejor Juego Vasco. Por último se designará el ganador del Premio BBK Nuevos Talentos, dotado con 3.000 euros y que reconoce la calidad de proyectos de estudiantes universitarios y centros de formación. Las inscripciones para este último continúan abiertas en este link.