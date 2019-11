Lo último en cascos de protección integrales para los trabajos forestales en Técnica Forestal Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 09:54 h (CET) Las personas que se dedican a trabajos forestales saben lo importante que es protegerse cuerpo y cabeza. Por suerte los equipos de protección cada vez son más seguros y fiables. Una de las innovaciones más importantes son los cascos integrales que protegen cualquier parte de la cabeza con las máximas comodidades

Los trabajadores forestales saben más que nadie lo complicados que pueden ser ciertos trabajos y el riesgo que puede suponer llevarlos a cabo sin ningún tipo de protección.

Llevar el cuerpo perfectamente protegido es indispensable para evitar posibles accidentes (sobre todo cuando se usan maquinarias cortantes como la motosierra o se realizan trabajos en altura).

En Técnica Forestal están siempre al corriente de las novedades en equipamiento para trabajos forestales, y es por eso que ahora presentan lo último en cascos de protección integral: los Cascos Protos Integral, especialmente creados para trabajos de arboricultura, poda de árboles y otros trabajos forestales que se realizan en altura.

¿En qué consisten estos cascos?

En primer lugar, se caracterizan por tener un mayor campo de visión en comparación al resto de cascos del mercado. Su protección cubre la parte posterior de la cabeza y la protege de golpes y posibles caídas, a la vez que minimiza el peligro de fractura basal del cráneo. Su estructura amortiguadora y protección global consiguen amortiguar los impactos para que estos no se transmitan ni en la cabeza ni en la columna.

Su diseño ergonómico permite la perfecta adaptación a la cabeza proporcionando un mayor confort durante las largas horas de trabajo. Además, el modelo está fabricado en 2 colores distintos lo que permite ser visto ante situaciones adversas. Su peso extremadamente ligero, hará que nadie se acuerde de que lo lleva puesto.

Estos cascos integrales incluyen, además, un sistema de ventilación regulable para que el aire fluya a través del casco y evitar así el sudor.

Por lo que se refiere a la seguridad, recomiendan no jugársela y mantenerse siempre informado de los últimos avances. Además de renovar el equipamiento cada cierto tiempo para que este se encuentre constantemente en perfecto estado y al día de los avances y mejoras.

