La visión de futuro y la competitividad marcan los premios del Clúster

jueves, 21 de noviembre de 2019, 10:00 h (CET) El Clúster Marítimo Español entregó sus galardones anuales durante el tradicional cocido que comparten todos los socios por estas fechas El Clúster Marítimo Español (CME) hizo entrega ayer de sus Premios Clúster Marítimo Español 2019 en una ceremonia que congregó a más de 170 personas en el Casino de Madrid. Tras el tradicional cocido madrileño que siempre precede a la lectura del fallo del jurado, intervino el presidente del CME, Alejandro Aznar, quien dio la bienvenida a todos los nuevos socios y destacó la labor del Clúster en pro de la Economía Azul, donde precisamente todos los socios juegan un papel fundamental. Asimismo, repasó los principales hitos de la entidad durante este último año, empezando por la reciente cooperación con la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, PIMEC, y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo presidente, Antonio Garamendi, se incorpora al Clúster como vicepresidente primero en la renovación de la junta directiva.

Dentro de esta colaboración con la CEOE, el propio Clúster se ha incorporado al Consejo de Economía Azul de la organización empresarial, presidiendo el propio Aznar. Un Consejo que viene a fortalecer el objetivo del Clúster por lograr la consideración del mar como sector estratégico nacional.

Aznar también destacó la importancia que está jugando el Consejo Consultivo Marítimo, que “permite mantener un puente permanente, entre los agentes que formamos parte del sector marítimo y las Administraciones Públicas, poder reflexionar, conjuntamente, la mejor manera de darle un enfoque global y adoptar mecanismos de transversalidad en beneficio de la coherencia de las diferentes políticas que sea apliquen”. Un Consejo que, entre otros asuntos, ha permitido poner en marcha la Agenda Marítima del Sector, presentada durante la Asamblea del Clúster esa misma mañana. Este documento pone de manifiesto el carácter estratégico y la importancia económica de la Mar, configurándose como una nueva herramienta, de gran importancia divulgativa, que presenta cada una de las actividades que componen el sector, mostrando su gran heterogeneidad y el impacto económico de cada una de ellas. “De esta manera esperamos ayudar a poner en valor la Mar, para el fomento del desarrollo de los operadores económicos y una gran parte de nuestra industria”, explicó Aznar.

Al finalizar su intervención, el presidente del CME dio paso al invitado de honor, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que dedicó unas palabras de agradecimiento al presidente Aznar y el Clúster por su labor en pro del desarrollo de la Economía Azul, destacando la importancia de la misma para el conjunto de la economía nacional.

Garamendi también ofreció su colaboración desde CEOE en vista del interés del Clúster para impulsar el denominado Clúster Azul y atraer empresas iberoamericanas.

Ya con carácter más general, el presidente de CEOE mostró su preocupación ante la falta de estabilidad política y reivindicó los 40 años de constitucionalismo por su aportación al desarrollo económico y social de España. En este sentido, Garamendi pidió moderación al futuro gobierno, así como respeto a las empresas como motores de creación de empleo y generadores de riqueza.

Fallo del jurado

Como es tradición en este evento, al llegar los postres se inicia el protocolo de entrega de premios, tras las intervenciones de Aznar y el invitado de honor. La lectura del fallo del jurado fue como sigue a continuación:

Premio a la Competitividad para Banca March, “por su modelo de negocio basado en las mejores ratios de solvencia, mora y liquidez del sector, con una filosofía de prudencia, visión de largo plazo y crecimiento conjunto de clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general. Por su intenso proceso inversor, en el ámbito de la transformación digital, y el apoyo a la protección de los océanos con su nuevo fondo de impacto, Mediterranean Fund”. El premio lo patrocinó Grupo Ingeteam y fue entregado por el almirante Santiago Ramón González, director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; Alex Beraustegui, Alex Beraustegui, director corporativo de Ingeteam. Lo recogió Jose Manuel Arcenegui, director general de banca corporativa de Banca March.

Premio a la Proyección Internacional para Siemens, “por llevar la internacionalización en su ADN, desde su fundación, en 1847. En el ámbito marítimo, por su contribución al desarrollo de la energía eólica marina. El año que viene se cumplirán 125 años de su presencia en España. Actualmente, están presente en más de 190 países, lo que le permite aprender lo mejor cada uno de ellos y poder abordar las cuestiones que se plantean desde múltiples puntos de vista, tantos como diferentes culturas en las que diariamente trabajan. El premio lo patrocinó Lloyd’s Register EMEA y fue entregado por Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y Javier de Juana, director de negocio de Marine y Offshore. Lo recogió Javier Trejo Martinez, responsable del área Smart Infrastructure de Distribution Systems.

Premio a la Formación para Lloyd’s Register EMEA “por ser uno de los pilares de la oferta consultiva de Lloyd’s Register. En España, organiza más de 150 cursos al año y forma alrededor de 2.000 profesionales, con un índice de satisfacción media por encima de 8 puntos sobre 10, tanto en modalidad presencial, en sus instalaciones totalmente equipadas, como en modalidad in-company para empresas, con gran capacidad de adaptar el contenido formativo a los retos concretos de sus clientes”. El premio lo patrocinó Comismar y fue entregado por Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y Miguel Ángel Lamet Moreno, presidente de Comismar. Lo recibió Javier de Juana, director de negocio de Marine y Offshore de Lloyd’s Register Emea.

Premio Tecnología e Innovación para Advanced Intelligent Developments (AID’s) “por ser pionera en la innovación en el sector marítimo promoviendo y coordinando los consorcios más relevantes y proyectos más ambiciosos de I+D como el Buque Inteligente, el liderazgo en energías renovables marinas o la valorización integral de algas. Actualmente destaca por su impulso de la transformación digital y de los vehículos autónomos con un disruptivo vehículo híbrido submarino-superficie para misiones complejas, el Ocean Master”. El premio lo patrocinó DNV GL y fue entregado por el almirante Carlos Martínez-Merello, almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada; y Lucas Ribeiro Julien, director del Area Iberia Portugal de DNV-GL. Lo recibió José de Lara, director de AID’s.

Premio Bienestar Social y Medioambiente para la Compañía Logística de Hidrocarburos “por garantizar un acceso fácil y seguro a la energía, que facilita 123 millones de desplazamientos al día y asegura confort térmico al 30% de los hogares españoles. El uso de los oleoductos, en lugar de otros medios de transporte, evita la emisión de 370.000 toneladas de CO2 al año. La empresa emplea la más avanzada tecnología y cuenta con exigentes sistemas de gestión para reforzar la seguridad y sostenibilidad de sus actividades”. El premio lo patrocinó Bureau Veritas y fue entregado por el almirante general Teodoro López Calderón, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada; y Luis Guerrero, director general de Bureau Veritas España y Portugal. Lo recibió Jesus Manso, subdirector de Health, Safety, Security and Enviroment de CLH.

La ceremonia finalizó con unas palabras de agradecimiento de Jose Manuel Arcenegui, director general de Banca March, en representación de todos los premiados, y la clausura por parte de la directora general de Transportes, María José Rallo.

