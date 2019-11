Llega la primera tarjeta prepago para adolescentes recargable con criptomonedas Comunicae

jueves, 21 de noviembre de 2019, 09:26 h (CET) La comunidad Bitzer da la bienvenida a los jóvenes centennials. Desde hoy, l​a generación Z ya puede disfrutar de Bitsa, la tarjeta prepago VISA sin cuenta bancaria, recargable con efectivo, con tarjetas y con Bitcoin y otras criptomonedas Puede que los jóvenes de entre 14 y 17 años todavía no tengan claro hacia dónde quieren ir, pero sí saben lo que no quieren. Pasan de ataduras, de prejuicios y de que se les trate como niños. Es una generación 100% tecnológica que vive en un mundo que avanza hacia una digitalización en todos los aspectos, empezando por el dinero.

Pues, ​los jóvenes también tienen interés por las criptomonedas.​ Desde los que sienten curiosidad por conocer el apasionante universo de la criptografía, hasta los más ​gamers ​que adquieren tokens para sus videojuegos favoritos. Así que, ¿â€‹por qué no ofrecerles una cuenta crypto-friendly?​

En aras de ayudarles a reivindicar su lugar como jóvenes digitales, libres, responsables y crypto-lovers desde Bitsa les abrimos las puertas con este nuevo producto: BitsaYoung​.

Gracias a Bitsa Young, desde hoy, los jóvenes de 14 a 17 años aprenderán a administrar su dinero a través de una ​tarjeta prepago recargable, que no está asociada a ninguna cuenta bancaria, sin papeleos, ni gastos de mantenimiento.​

Entre sus servicios Bitsa permite realizar pagos en cualquier tienda online y física de forma segura, gracias a la tecnología ​3D Secure y ​Verified by Visa ​y además permite:

- Realizar ​​transferencias SEPA gratuitas desde una cuenta BITSA a cualquier IBAN;

- Enviar dinero entre tarjetas BITSA​ instantáneamente y sin comisiones.

- Retirar efectivo de cualquier cajero automático y ​en miles de tiendas físicas asociadas con un P​INCASH​​;

Pero, lo más destacable de bitsa son las ​novedosas opciones de recarga ya que se puede cargar:

- Mediante​tarjetas bancarias;​

- Mediante​transferencia;​

- Con otras ​tarjetas BITSA​;

- Con Cupones canjeables​ que se pueden comprar en efectivo en centenares de tiendas asociadas en toda España, tal como Carrefour​, Fnac,​ estancos;

- Incluso se puede recargar ​convirtiendo criptomonedas en euros:​ ​Bitcoin, Bitcoin Cash,​ ​Litecoin​, ​Dash​, ​Stellar,​ ​Ripple y ​Z-Cash, ​con una comisión muy baja.​

Cómo solicitar una tarjeta Bitsa

La tarjeta Bitsa Young se puede solicitar a​ través de la App de Bitsa, disponible en G​oogle Play ​​y​​ App Store.​​

Bitsa Young ofrece 2 tipos de tarjetas:

- ​La de plástico, a un precio de 19,50 €;

- La virtual​ (GRATIS), que ofrece casi todas las ventajas que la Bitsa física.

El menor de 18 años solo tendrá que:

Descargar la App de Bitsa; Solicitar su tarjeta física o virtual Solicitar la autorización de sus padres o tutores legales desde la App Verificar su identidad ¿Qué hacer con la paga semanal o con el aguinaldo? ​Pues, canjearlos por cupones de recarga Bitsa,​ y gestionar todos los movimientos cómodamente desde la App. Muy útil y segura para contenidos digitales. El efectivo ya no se lleva.

Para cuando vayan de viaje o a merendar con amigos, para cuando compren videojuegos u otros contenidos digitales, o para posibles imprevistos, una tarjeta recargable es la mejor solución.

La generación Z ya tiene la libertad de ser Bitzer. Jóvenes, digitales y crypto-lovers.

