La millonaria industria de los juegos de azar en España y su crecimiento

Los juegos de azar se han convertido en uno de los pilares de mucha gente en este país. Según los datos ofrecidos por el portal epdata.es, a finales del año pasado la cifra de jugadores activos en casinos online españoles reseñados en páginas web como espana.casinobillions.com era de más de 800.000 personas, una cifra que en el año 2013 ni tan siquiera superaba los 300.000 usuarios activos en este tipo de páginas web.



Es obvio que actualmente se utilizan más los móviles y los ordenadores para realizar apuestas, pero este no es el único factor que ha hecho que en España casi un millón de personas sean habituales en las casas de apuestas en línea.

Uno de diversos motivos por los que el número de jugadores en casinos online no hace más que crecer se relaciona de forma directa con la inversión que han realizado estas empresas en publicidad.



Por poner un ejemplo, en el primer semestre del presente ejercicio, la inversión llegó hasta los 88 millones de euros. En el año 2013, las casas de apuestas y los casinos gastaron menos de 20 millones en publicidad y estrategias de marketing. El total de la inversión realizada el año pasado ascendió a los 331 millones de euros, mientras que hace seis años no superaba los 50 millones de euros.



Las cifras en el sector del juego no hacen más que aumentar ejercicio tras ejercicio, pero, por otra parte, la inversión en publicidad a escala nacional en prácticamente todos los sectores se encuentra estancada.



Hay que tener en cuenta que actualmente, según reseña 20minutos.es, 19 de los 20 equipos que se encuentran disputando la Primera División de España tienen acuerdos firmados con casas de apuestas , y hasta la propia Liga firmó un acuerdo de patrocinio con una empresa del sector del juego. La Real Sociedad ha sido el único equipo que ha sometido a votación entre sus socios aceptar el patrocinio de empresas del sector y el resultado fue un no.



Haciendo referencia a las cifras, es relevante resaltar que la cantidad apostada por los jugadores de casas de apuestas y casinos en línea llegó hasta los 1566,66 millones de euros, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que en el año 2013 no se superaron los 500 millones de euros apostados.