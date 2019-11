Mirnax desarrolla una innovadora plataforma para la detección rápida de varios biomarcadores genéticos

Cáncer, patología hepática, asma, etc. Diagnóstico al momento en sangre, orina o saliva. El proyecto ha sido seleccionado para recibir fondos de la Fundación Bill & Melinda Gates. Ha participado en un acto sobre nuevas tecnologías de diagnóstico del Hospital Carlos III de Madrid Mirnax ha desarrollado una nueva tecnología para el diagnóstico rápido de diferentes patologías como distintos tipos de cáncer, enfermedad hepática, enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, Asma, EPOC, etc. Su sistema permite la detección rápida de marcadores genéticos como ADN, ARN y miRNAs mediante biopsias líquidas de sangre, orina, saliva, plasma, etc.

Mirnax Biosens es titular de varios Biomarcadores Genéticos, tipo miRNAs, y de su método de detección, basado en una plataforma tecnológica de un solo paso que integra una tecnología de preparación de la muestra en tres minutos. Mientras las plataformas PCR actuales pueden tardar entre 24 y 36 horas para su detección, la tecnología de Mirnax ofrece resultados en 2 horas aproximadamente. Esto supone un avance determinante en diferentes patologías, como, por ejemplo, la enfermedad hepática, el cáncer o asma, entre otras.

La detección rápida y altamente sensible de los citados biomarcadores en las muestras biológicas se consigue mediante la plataforma tecnológica desarrollada por la compañía, la cual se integrará finalmente en dispositivos Point of Care de fácil manejo y tamaño reducido. Es un método altamente fiable: su especificidad y elevada sensibilidad permiten detectar marcadores clínicamente relevantes en concentraciones mínimas. Además, reduce costes al unificar varios pasos del actual trabajo de detección en uno solo, eliminando los procesos adicionales de calentamiento, incubación, etc.

La tecnología de Mirnax es aplicable a cualquier patología y, su metodología permite la implementación y diseño de kits de diagnóstico en módulos de tiempo de unas ocho semanas. La tecnología de la empresa es capaz de detectar cualquier tipo de biomarcador genético. Mirnax ya ha diseñado kits clínicos para el diagnóstico de ciertas enfermedades y está trabajando en el desarrollo de Kits de diagnóstico para patologías con alta prevalencia como el daño hepático o la artritis reumatoide.

Fundación Bill & Melinda Gates

La Fundación Bill & Melinda Gates, que trabaja para combatir las deficiencias de salud en países en desarrollo ha seleccionado un proyecto de investigación de Mirnax relacionado con el diagnóstico de la diarrea y los cambios en el microbioma intestinal humano. El proyecto fue presentado en un acto recientemente celebrado en el Hospital Carlos III - La PAZ de Madrid y coordinado desde el Dpto. de Microbiología de dicho centro. Tanto este hospital, como su grupo de hepatología asociado con el Centro de Investigaciones en Red -CIBEReh-, participó a través de sus miembros que, además, son parte del equipo científico de Mirnax y/o asesores científicos de la empresa.

Reconocimientos

La Comisión Europea otorgó en enero de 2019 el Sello de Excelencia a Mirnax Biosens dentro del programa europeo SME Instrument Phase II del Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE Horizonte 2020 tras la evaluación del proyecto “Universal analytical platform for better diagnosis and prognosis of high prevalence diseases with mortal risk”.

Mirnax Biosens cuenta, además, con el Sello Pyme Innovadora otorgado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y, con el Sello EIBT de Empresa Innovadora de Base Tecnológica, otorgado por ANCES.

Asimismo, la empresa participa activamente en numerosos congresos celebrados a nivel internacional donde expone sus últimos avances e investigación, como por ejemplo, el Congreso celebrado en Rotterdan “Exosomes and Liquid Biopsies Europe 2018” y el celebrado recientemente en Boston “AASLD - The Liver Meeting”.

Sobre Mirnax

MIRNAX BIOSENS es una empresa biotecnológica, participada por Canaan Research & Investment, para la innovación en el sector de diagnóstico para la salud y medicina personalizada. Ha desarrollado una innovadora plataforma tecnológica que detecta biomarcadores genéticos en enfermedades de alta prevalencia en sangre, orina, saliva y otras muestras no invasivas mediante un método patentado que mejora la fiabilidad y acorta el tiempo y los costes de diagnóstico y/o pronóstico.

CANAAN R&D es una Sociedad de Inversión creada para la inversión en empresas, patentes y líneas de investigación del sector salud y biotech. Su equipo de expertos especialistas en diversos sectores de la salud, la medicina y la biotecnología selecciona inversiones en proyectos innovadores con un alto potencial de revalorización en un plazo de 3 a 5 años que ya hayan recibido financiación con anterioridad.