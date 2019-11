NTT Ltd. inaugura su primer Centro de Innovación del Cliente (CIC) en Europa Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 16:23 h (CET) Nuevo espacio de co-innovación para presentar la tecnología de última generación e inspirar la colaboración innovadora NTT Ltd., proveedor global líder de servicios, da la bienvenida a clientes y partners de toda Europa para el lanzamiento de su Centro de Innovación del Cliente (CIC) en Bruselas, Bélgica. El nuevo espacio de co-innovación permite a los visitantes experimentar de primera mano, las tecnologías más modernas, incluyendo las innovaciones presentadas en el Forum de I+D de NTT que se celebra anualmente en Tokio. Presenta casos de uso en torno a big data, inteligencia artificial, aprendizaje automático, Internet of Things (IoT), biosensores y wereables, realidad virtual y aumentada, seguridad y cifrado.

Un entorno colaborativo diseñado para crear el futuro

El primer CIC en Europa brinda a las empresas europeas acceder a co-innovaciones disruptivas de todo el mundo. Dispone de casos de uso y prototipos, desarrollados por el equipo de I+D de NTT y todos sus partners de co-creación con tres objetivos:

- Inspirar a los clientes con aplicaciones y tecnología avanzada

- Ayudar a las organizaciones a superar sus retos de transformación digital a través de soluciones de negocio inteligentes.

- Ayudar a las personas a usar la tecnología para el bien, abordando los temas planteados por Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Andrew Coulsen, CEO de NTT Ltd. Europe: “El CIC brinda a las empresas de toda Europa acceso a innovaciones tecnológicas de vanguardia y nuevas oportunidades de colaboración. Un lugar donde las personas se acercan al futuro, intercambian ideas y crean prototipos, facilitando nuevas tecnologías e innovaciones al mercado en esta región. I+D está en el ADN de nuestra compañía: NTT Ltd. se compromete a invertir de media más 3.600 millones de dólares al año entre los 5 y 10 próximos años a través de su departamento de investigación NTT R&D, de empresas de capital riesgo (NTT VC), co-innovación (NTT Disruption) y de iniciativas como el CIC en Europa”.

Una ventana al futuro: conectado, basado en datos digital y seguro

En Bruselas, tienen actualmente 6 diferentes tecnologías y soluciones. Innovadores e inspiradores casos de uso para big data, inteligencia artificial, aprendizaje automático, Internet of Things (IoT), biosensores y wearables, realidad virtual y aumentada, seguridad y cifrado. Cada caso de uso ha sido co-creado con NTT R&D, empresas del sector, gobiernos y la comunidad educativa:

- Simulación holográfica que le permite experimentar eventos de cualquier tipo, desde cualquier parte del mundo, con aplicaciones para eventos deportivos y culturales, presentaciones, discursos, educación y entrenamientos.

Flaim Trainer: Un simulador de entrenamiento de realidad virtual con bio-detección y análisis de escenarios en tiempo real, que brinda a los bomberos entrenar para escenarios peligrosos que de otra manera serían difíciles de reproducir en la realidad, caros o perjudiciales para el medio ambiente. Hitoe (información adicional a continuación) sensor de nanofibra integrado en el traje como un wereable, que ofrece una lectura del electrocardiograma (ECG) y transmite en tiempo real el análisis de aptitud de los bomberos durante el entrenamiento.

- Tour de France: Plataforma de análisis de datos que incorpora aprendizaje automático algoritmos complejos combinando los datos de carreras en vivo e históricos con otras entradas de datos, proporcionando niveles profundos de conocimiento que permiten una experiencia completamente nueva para los fanáticos el ciclismo.

- Las Vegas: Plataforma de ciudad inteligente usando sensores avanzados, aprendizaje automático e inteligencia artificial que garantiza que la ciudad gestiona el día a día de manera más útil y eficiente. Los datos inteligentes recopilados permiten responder más rápidamente ante las emergencias y ayudan a la planificación de la infraestructura en el futuro.

- Camiseta inteligente que recoge datos (ritmo cardíaco, actividad muscular) en tiempo real, lo que permite conocer y mejorar el rendimiento de las personas en condiciones (de trabajo) exigentes.

- Smart Buildings: Un sistema de comunicación entre los edificios y la nube, que puede analizar los datos del edificio aportando conocimientos del negocio valiosos y permitir el ahorro de energía o incrementar la comodidad y la seguridad de sus habitantes.

Andrew Coulsen: “El lanzamiento de nuestro CIC en Europa marca una nueva etapa de innovación para nuestra región. Este primer conjunto de tecnologías, aplicaciones y soluciones generadas a través de colaboraciones de la industria es parte del esfuerzo implacable de NTT para permitir el futuro conectado. Un futuro donde las ideas, la gente y la tecnología trabajan juntas para cambiar el mundo. Juntos usamos la tecnología para hacer el bien”.

