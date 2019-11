First Workplaces abrirá un centro de 3.230m2 de oficinas flexibles en Valencia Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 12:42 h (CET) First Workplaces, compañía líder en flexible offices y coworking en España, sigue creciendo a nivel nacional, siendo Valencia la próxima ciudad en la que abrirá uno de sus centros Será en el número 3 de la Calle Pintor Sorolla, a escasos metros de la plaza delAyuntamiento. Un edificio emblemático de la ciudad que está siendo completamente reformado interior y exteriormente, lo que le hará ser uno de los edificios más modernos y tecnológicamente avanzados de la capital levantina.

La operación se ha llevado a cabo de la mano de BNP Paribas Real Estate, como asesor de First Workplaces, y por CBRE como asesor de la propiedad del edificio, FIATC.

Según el CEO de la empresa de workspaces, Óscar García: “Valencia es una ciudad con gran potencial de desarrollo de las oficinas flexibles por su alta actividad empresarial y su atractivo internacional”. Por su parte, BNP Paribas Real Estate en Valencia, asegura que “el crecimiento estratégico de este tipo de operadores en la ciudad es reflejo de la tendencia al alza que vive el mercado”.

First workplaces está desarrollando un proyecto muy cuidado que seguirá sus altos estándares de diseño, confort y tecnología, creando desde despachos desde 10 m 2 , muchos de ellos incluso con terraza privada, a plantas completas corporativas para grandes equipos, con implantaciones que se desarrollarán a medida de los clientes.

Además, contará con diferentes tipologías de salas de reuniones, phone-booths, lounges, áreas de plug & work, comedor, tea-points y una terraza en la planta 11ª con espectaculares vistas panorámicas de la ciudad, que a su vez contendrá un gran espacio para eventos.

Con este desarrollo, First Workplaces dará servicio tanto a profesionales que buscan una ubicación de prestigio para desarrollar su actividad con la mejor imagen y servicios profesionales, como a medianas empresas, delegaciones u oficinas de representación y grandes compañías que quieran implantar sus oficinas de manera eficiente y sin inversión inicial, sea para proyectos determinados o como oficinas corporativas.

Acerca de First Workplaces

First Workplaces es el primer operador español y referente en el sector de los workspaces en España. Cuenta con 11 años de experiencia en la creación de espacios de trabajo y servicios funcionales personalizados para empresas que buscan un entorno en el que desarrollar su actividad. Actualmente cuenta con casi 30.000 m 2 de oficinas en ubicaciones prime en Madrid, Barcelona y, próximamente, en Valencia.

La compañía, que cerrará 2019 con una facturación de 6 millones de euros, lo que supone un incremento del 33% respecto al año anterior, ha cambiado la visión tradicional de los workspaces, pasando de centrarse únicamente en el ámbito inmobiliario a la orientación y desarrollo de servicios de calidad, flexibles y personalizados.

