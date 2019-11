We Are Knitters colabora con la empresa española Sargadelos con el lanzamiento de un cuenco personalizado

We Are Knitters, la empresa dedicada a la venta de kits para tejer colabora por primera vez con la compañía española Sargadelos en el lanzamiento de un cuenco artesanal y personalizado. La imagen es una oveja como guiño a la procedencia de las lanas 100% naturales de Perú y que sirven para poner el ovillo mientras se teje. Son unidades limitadas que estarán en ambas web a partir del 21 de noviembre We Are Knitters, la empresa líder de venta online de kits para tejer ha colaborado por primera vez con la firma española Sargadelos elaborando un cuenco artesanal y personalizado. El recipiente muestra una oveja como guiño a la procedencia de las lanas 100% naturales de Perú de WAK y que sirven para poner el ovillo mientras se teje.

“Nos pusimos en contacto con ellos porque queríamos desarrollar unos cuencos y hemos diseñado entre ambos el diseño del mismo. Es bastante especial ya que lleva mucho trabajo artesanal detrás y son piezas únicas” han explicado Pepita Marín y Alberto Bravo, fundadores de We Are Knitters.

Las unidades del cuenco son limitadas, solo habrá 25 para toda Europa y 25 para Estados Unidos. Saldrá a la venta el próximo 21 de noviembre y estará disponible en ambas webs hasta fin de existencias.

“Esta colaboración es una forma de seguir apostando por el talento español, siendo Sargadelos un gran referente en el mercado de la cerámica” han explicado los fundadores de WAK.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.