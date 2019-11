Anytime Fitness alcanza los 10 gimnasios en Madrid Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 10:22 h (CET) El líder mundial del fitness gana músculo en Madrid con la apertura de un nuevo club de 420 metros cuadrados en Ciudad Universitaria. Este nuevo Anytime Fitness, que abrirá las 24 horas, los siete días de la semana, es el cuarto centro que la firma abre en lo que va de año en la capital, donde alcanza los 10 clubes operativos y donde ha triplicado su presencia en los últimos 18 meses Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.700 clubes repartidos por más de 30 países, anuncia hoy la apertura de un nuevo centro en Ciudad Universitaria, en Madrid, donde ya alcanza los diez gimnasios operativos.

Anytime Fitness Ciudad Universitaria está ubicado en los números 39 y 41 de la Avenida Pablo Iglesias. Abierto las 24 horas, todos los días del año, estará gestionado por Dani Mousa Fazli, un franquiciado recién incorporado a la familia de la filial española.

Experto en la gestión de negocios –anteriormente vinculado a la hostelería- Mousa Fazli, de 40 años, ha decidido apostar por el fitness, al que hasta ahora estaba relacionado de forma personal, dado que es un apasionado de este sector.

En este nuevo gimnasio de Ciudad Universitaria, cuya apertura ha generado la creación de tres nuevos puestos de trabajo, Mousa ofertará a sus usuarios tanto sesiones individuales de entrenamiento personal como clases colectivas de yoga, pilates, Bodypump, Bodycombat o GAP, entre muchas otras.

Anytime Fitness Ciudad Universitaria cuenta con la última tecnología del fabricante Precor. Gracias a ella, sus socios podrán ver la televisión, conectarse a internet o disfrutar de Netflix mientras se ponen en forma. Una amplia gama de máquinas de entrenamiento muscular en circuito y las zonas de entrenamiento funcional y peso libre completan la oferta de servicios de este recién estrenado club.

Fue precisamente esta oferta la que atrajo a este franquiciado a la hora de elegir a qué cadena de fitness quería unirse profesionalmente. "Llevo toda mi vida haciendo deporte y cuando decidí unirme a una franquicia para abrir mi propio club elegí Anytime Fitness porque, el poder entrenar las 24 horas, cualquier día del año, me parece una excelente ventaja. Además, el carácter internacional de la franquicia y la llave universal que da acceso a todos los clubes Anytime Fitness del mundo suponen una maravillosa experiencia que también he querido ofrecer a las personas que vengan a entrenar en mi club", sostiene.

Mousa Fazli ha invertido cerca de 500.000 euros para la puesta en marcha de su club y –según indica- éste podría ser la antesala de otras aperturas de la franquicia.

Firme apuesta por la capital

El club de Dani Mousa Fazli es el cuarto que Anytime Fitness abre en la capital en lo que va de año, después de las aperturas de O’Donnell, Zurbano y Santa María de la Cabeza. En este 2019 la firma ha dado buena muestra de su apuesta por la Comunidad de Madrid, donde ha triplicado su presencia en los últimos dieciocho meses. ‘Madrid está en nuestro punto de mira para crecer y llevar Anytime Fitness a otros distritos y barrios, tanto fuera como dentro de la capital’, sostiene David Abrahams, Director de Expansión de la franquicia.

Para lograrlo, la firma pretende implantarse en núcleos poblacionales que tengan más de 20.000 habitantes, con su concepto de gimnasio de conveniencia de entre 350 y los 700 metros cuadrados.

"Nuestro modelo atiende las necesidades de ese porcentaje de la población que quiere incorporar el deporte a su vida, en una apuesta por su salud. Por lo tanto, no tenemos miedo de competir con otros conceptos más grandes, ni con otros más pequeños ni tampoco con gimnasios municipales, porque lo que marca nuestra diferencia es el trato personal que ofrecemos a nuestros socios", matiza Abrahams.

Un trato que, según explica, hace que los entrenadores que trabajan en Anytime Fitness no sólo sean especialistas del entrenamiento deportivo. "A nuestros entrenadores nos gusta llamarles coaches porque su trabajo consiste en acompañar y ayudar a las personas que se acercan a Anytime Fitness a lograr un estilo de vida saludable, independientemente de cuál sea su edad, cuál su estado físico y cuál su experiencia deportiva y objetivos", puntualiza.

Además de los entrenadores, los usuarios de Anytime Fitness cuentan con el apoyo de la Anytime Fitness APP con la que la marca ha logrado llevar "nuestra experiencia más allá de las paredes de nuestro club", señala Abrahams.

Gracias a todos estos atributos, Anytime Fitness afronta los meses venideros con el firme propósito de seguir creciendo en Madrid. Y es que, tras el rápido crecimiento que la firma experimentó en Barcelona en sus primeros años de historia en España, en la capital su desarrollo era similar al que tenía en otras ciudades como Valencia.

El plan, sin embargo, pasa por invertir esa tendencia y alcanzar en Madrid los 30 clubes en los próximos 5 años, es decir, triplicar su presencia en la Comunidad en el próximo lustro.

Actualmente nueve de los diez clubes que Anytime Fitness tiene en la Comunidad de Madrid están separados por menos de 20 minutos en Metro. Algunos de ellos se encuentran a menos de esta distancia caminando. Gracias a la llave universal de la marca, los usuarios tienen la posibilidad de disfrutar cada día de un gimnasio diferente, sin perder la característica común que "nos ha llevado a ser líderes mundiales del fitness: el trato personal", concluye David Abrahams.

