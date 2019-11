Mila Mendoza en la Feria del libro de Miami este 22 de Noviembre Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 08:30 h (CET) La prestigiosa Feria del libro de Miami contará con la presencia de Arturo Pérez Reverte como invitado especial y reunirá a más de 80 escritores hispanos "Este 22 de noviembre, en la Feria del Libro de Miami conoce la historia de Mía, la niña rubia con alma indígena, que habita entre dos mundos gracias a una conexión sobrenatural con los Fantasmas del Viento".

Mila Mendoza, estará firmando su libro de realismo mágico Amacoy Fantasmas del Viento e invita a compartir El Amor y sus Derivaciones a través de su nuevo poemario. En este conjunto de versos, la autora escribe para exorcizar la desdicha, para mantener vivo el sentimiento y glorificar esa fuerza transformadora del amor.

Miami Book Fair es única en su tipo en Estados Unidos y uno de los componentes de la Feria que más ha crecido es el Programa en Español que recibe a más de 80 autores de todas partes de Latinoamérica y España. Así, la comunidad multicultural de Miami y de todo el Sur de la Florida tiene la posibilidad de conocer de cerca a lo mejor de la literatura contemporánea en nuestro idioma.

El programa de Autores Iberoamericanos pone broche de oro a su edición 2019 con la presentación del gran escritor español Arturo Pérez Reverte, narrador y periodista deprensa, radio y televisión. Actualmente es escritor a tiempo completo, quien se presentará el 24 de noviembre.

La cita es en la prestigiosa Feria del Libro de Miami, el viernes 22 de noviembre desde las 10 a.m hasta las 7 pm en la Sección D, donde Mila Mendoza estará firmando sus obras.

Miami Book Fair desde el 17 de noviembre hasta el 24.11.2019. Una maravillosa ocasión para conocer la oferta literaria de afamados escritores Iberoamericanos.

Dirección

Miami Dade College Wolfson Campus. Downtown, Miami, Florida.

Horario: 10:00 AM – 7:00 PM

Sección D

www.milamendoza.com

